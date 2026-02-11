Undersköterskor, 5 st dag/kväll tjänst, 1 st Nattjänst
2026-02-11
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Skyttegillet är vårt nyaste vård- och omsorgsboende i Hudiksvalls kommun som stod inflyttningsfärdigt februari 2025.
Skyttegillet omfattas totalt av åtta avdelningar och tillsammans är vi tre enhetschefer. Vi har totalt 96 lägenheter fördelade på dessa avdelningar som är utrustade med personlyft, pentry med kyl och badrum med egen tvätt utrustning. Gemensamhetsytor finns i anslutning till lägenheterna, och i huset finns även hörsal och motionsrum. På Skyttegillet är samarbete ett viktigt ledord för oss. Som undersköterska så har du din placering på en av våra avdelningar där du också har ditt huvudansvarsområde. Det är viktigt för oss att du har förmågan och förståelse men även en vilja av att arbeta på hela Skyttegillet vid behov. Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
- Ge personcentrerad omvårdnad och service av god kvalitet.
- Vara delaktig i att upprätta och följa upp genomförandeplanen i nära samarbete med boende.
- Utföra städ- och tvättuppgifter.
- Dokumentera enligt SoL i systemet Treserva.
- Hantera avvikelser i systemen Treserva och Stella.
- Motivera och stimulera boende utifrån den boendes behov och önskemål.
- Bidra till verksamhetens och det egna arbetssättets utveckling.Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete. Du har goda kunskaper i svenska och kan uttrycka dig obehindrat i både tal och skrift. Som person har du en god förmåga att bemöta människor med olika bakgrund, behov och förutsättningar. Du kan läsa av och förstå personer med nedsatt kognition och har erfarenhet av att arbeta med BPSD-problematik. Du behöver kunna läsa och förstå dokumentation och ordinationer samt dokumentera enligt både SoL och HSL. Du har lätt för att samarbeta, är lyhörd och empatisk. Du lyssnar, kommunicerar och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du tar ansvar för arbetsgruppens utveckling och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö. Du är flexibel och har förmågan att snabbt anpassa dig till förändrade omständigheter. Dessutom är du trygg, stabil och har god självinsikt.
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv - för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/41". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls kommun
(org.nr 212000-2379) Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning Jobbnummer
9737053