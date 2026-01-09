Undersköterskevikariat till vår fina mottagning Hammarby Sjöstads Husläkare
2026-01-09
Information om arbetsplatsen
Hammarby Sjöstads Husläkare är en väletablerad mottagning med en lugn och trivsam atmosfär som välkomnar våra patienter.
Vår vision är en hållbar arbetsmiljö och hög vårdkvalitet med patienten i fokus. Vi har i nuläget ca 12 900 listade patienter och vår hemsjukvård omfattar idag mellan 20 - 30 patienter. Vi erbjuder dig en stabil och välfungerande arbetsplats med korta beslutsvägar och frihet under ansvar.
Du kommer att arbeta i team med sjuksköterskor/distriktsköterskor och husläkarmottagningens läkare i ett roligt, varierande, utmanande samt till viss del fritt arbete. Du kommer framförallt arbeta med vår hemsjukvård men även med andra sysslor inne på mottagningen som t ex EKG, blodtryck och provtagning.Kvalifikationer
Legitimerad undersköterska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av primärvård och hemsjukvård. Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har en god samarbetsförmåga och ett stort engagemang, som på ett effektivt sätt kan prioritera bland dina arbetsuppgifter, du har en positiv attityd, är flexibel, ser möjligheter att göra det bästa för patienten.
Övrig information
Tjänsten är till att börja med ett graviditets vikariat på 1 år med möjlighet till en eventuell förlängning.
Intervjuer sker löpande, ansök därför gärna redan idag!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
