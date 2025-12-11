Undersköterska, vill du arbeta med akut infektionssjukvård?
2025-12-11
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Infektionsavdelning 22 är en akutvårdsavdelning med intag dygnet runt.
Vår uppgift är att erbjuda kvalificerad vård, behandling och omvårdnad av patienter med akuta, kroniska, smittsamma och icke smittsamma infektionssjukdomar. Detta gör att du som undersköterska hos oss, har många stimulerande arbetsuppgifter och ständigt möts av nya utmaningar.
Vi vårdar patienter med infektionssjukdomar från alla specialiteter inom sjukvården. Detta innebär att du kommer möta patienter med olika vårdbehov men som vid det specifika vårdtillfället kräver infektionsspecialiserad vård. Patienterna kan initialt vara svårt sjuka men de allra flesta återhämtar sig från sin infektion och kan åka hem. Medelvårdtiden är 5-6 dagar.
Avdelningen är i ständig utveckling då infektionspanoramat förändras nationellt och internationellt. Innan Covid-19-pandemin var det t ex endast intensivvårdsavdelningen (IVA) på SkaS som kunde ge högflödesbehandling, ett sätt att behandla patienter med varm, befuktad luft blandad med syrgas under höga flöden. Som en effekt av pandemin har vi nu också denna behandlingsmöjlighet på infektionsavdelningen vilket möjliggör att vi kan vårda svårt sjuka patienter som annars skulle vara i behov av intensivvård.
Infektionsavdelningen har egen infektionsbakjour dygnet runt som har ansvaret för inneliggande patienter vilket är en stor fördel för oss på avdelningen.
Infektionsavdelningen ligger bredvid vår infektionsmottagning där vi också har vår sprututbytesmottagning placerad. Vi har därmed nära till våra läkare och kollegor på mottagningen.
Vi vet att vi idag gör skillnad i vardagen för många patienter. Hos oss arbetar vi för att ge patienten en personcentrerad vård som ska gå hand i hand med en god arbetsmiljö. Tillsammans har vi utarbetat vår värdegrund som bygger på respekt, trygghet och delaktighet.
Det är en trivsam avdelning med öppet klimat och gott kamratskap mellan alla yrkeskategorier! Vi hoppas att just du vill dela det med oss!Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska deltar du i omvårdnadsarbetet runt den enskilde patienten, ansvarar för patienttransporter, matbeställningar och assisterar vid undersökningar och kontrollerar patientens vitalparametrar enligt NEWS2. Efter ordination och kompetens utför du omläggning, katetrisering, provtagning och bidrar i patientens hela vårdprocess för en trygg och säker utskrivning. Stora krav ställs på ett vårdhygieniskt arbetssätt, där ett aktivt risktänkande i vardagen utgör basen för att smittspridning skall förhindras mellan patienter och från patient till personal. Du arbetar med teamkänsla tillsammans med patienten och övriga yrkeskategorier på kliniken. I arbetet ingår att handleda eventuell ny personal och studerande, samt bidra till verksamhetens utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med godkända betyg, antingen via omvårdnadsprogrammet eller eftergymnasial utbildning. Har du vana från infektionssjukvård är det bra, annars får du det hos oss. Är du flexibel, ansvarsfull och har ett positivt sinnelag samt tycker att det är roligt med akutsjukvård, kan du vara den vi söker! Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Vill du veta mer så ring gärna!
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!
https://www.vgregion.se/introduktion.

Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate.
Enhetschef, Emil Klingström 0500-499474 Jobbnummer
