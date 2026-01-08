Undersköterska/vårdbiträde, Timmisar Natt Till Blidösundsgården | Tiohundra
TioHundra AB / Undersköterskejobb / Norrtälje Visa alla undersköterskejobb i Norrtälje
2026-01-08
Välkommen till Blidösundsgården, ett litet äldreboende som ligger på en vacker ö!Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Vi behöver dig som vill arbeta lite då och då nattetid när våra ordinarie natt-anställda vill vara lediga.
Som undersköterska/vårdbiträde kommer du ha en betydande roll i våra boendes liv. Du arbetar med sedvanliga arbetsuppgifter för undersköterska alternativt vårdbiträde. Omvårdnad av boende under nattetid. Delegering från sjuksköterska gällande medicinering är även något du utför när tiden är inne. Detta är en timanställning där arbetspass erbjuds utifrån verksamhetens behov. Tjänsten passar dig som söker ett flexibelt arbete och vill bidra när behov uppstår.
Vi ber dig observera att Blidösundsgården ligger på Blidö, en ö i vackra Norrtälje skärgård. För att ta dig hit smidigt behöver du ha körkort och tillgång till bil.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Sedvanliga arbetsuppgifter för undersköterska/vårdbiträde.
Omvårdnad av boende.
Dokumentation.
Städ och tvätt.
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr årligen. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara utbildad undersköterska med intyg om skyddad yrkestitel för att få anställning som undersköterska - i annat fall blir du anställd som vårdbiträde där utbildning inte är ett krav.
Ha en god datorvana då dokumentation och signering sker digitalt.
Ha god kunskap i svenska språket i tal och skrift.
Körkort och tillgång till egen bil.
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg.
Erfarenhet av psykisk ohälsa och demenssjukdomar.
Som person är du flexibel och trygg. Du har empati i mötet med andra människor och ett genuint intresse för att arbeta inom yrket. Du har en god samarbetsförmåga, är van att ta ansvar och hantera pressade situationer.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Vi välkomnar dig till oss på Blidösundsgården. Vi har 14 lägenheter med bemanning dygnet runt, året runt. Personalgruppen består av 14 anställda dag och natt. Boendet har en egen kock. Vår målsättning är att skapa boenden som vi själva skulle välja att bo på. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med många minnesvärda möten med våra äldre och deras närstående. Vi arbetar i ett tryggt team med medarbetare som arbetet hos oss länge. Gemensamt för alla våra boenden är att de drivs med engagemang och värme.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
