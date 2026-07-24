Undersköterska/vårdbiträde till särskilt boende inom äldreomsorgen
Ljungby Kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Ljungby Visa alla undersköterskejobb i Ljungby
2026-07-24
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I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation – och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Ljungsätra är belägen vid Lagan ån med promenadslingor, närhet till busshållplats och butik. Byggnaden består av tre huskroppar med fyra våningsplan, sammanlagt 80 lägenheter.
Vill du gå hem från jobbet med känslan av att du har världens bästa jobb, att du känner dig stolt i din yrkesroll och med vetskapen om att du gjort något viktigt, att du gjort någon glad? Vill du känna dig inbjuden och delaktig, vara med och påverka det dagliga arbetet och utveckling på sikt? Då kan den här tjänsten vara något för dig.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa en trygg, meningsfull och värdefull vardag för äldre människor? Välkommen till särskilt boende Ljungsätra. Hos oss får du ett arbete där du varje dag gör skillnad i en annan människas liv.
Som undersköterska eller vårdbiträde arbetar du nära omsorgstagarna och utgår från deras individuella behov, önskemål och förutsättningar. Du stödjer dem i det dagliga livet för att främja självständighet, delaktighet och livskvalitet. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat personlig omvårdnad, serviceinsatser, social samvaro samt dokumentation enligt gällande riktlinjer.
Du blir en viktig del av ett engagerat team där samarbete, respekt och ett personcentrerat arbetssätt genomsyrar verksamheten. Tillsammans skapar vi en trygg och stimulerande miljö för både omsorgstagare och medarbetare.
För dig som är undersköterska kan uppdraget som fast omsorgskontakt ingå, vilket innebär att du har en särskilt viktig roll i att skapa kontinuitet, trygghet och god samordning kring omsorgstagaren samt vara en naturlig kontakt för anhöriga och kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller vårdbiträde med ett genuint intresse för att arbeta med och stödja äldre människor i deras vardag.
För tjänst som undersköterska krävs att du har bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Som utbildad undersköterska förväntas du även, i enlighet med gällande lagstiftning, kunna axla uppdraget som fast omsorgskontakt och bidra till kontinuitet, trygghet och samordning för den enskilde.
Du har god samarbetsförmåga, ett professionellt förhållningssätt och förmåga att bemöta både omsorgstagare, anhöriga och kollegor med respekt och lyhördhet.
Meriterande kvalifikationer
Vi ser gärna att du har utbildning inom lågaffektivt bemötande eller annan likvärdig kompetens som stärker förmågan att bemöta människor med respekt, lyhördhet och professionalism även i komplexa situationer. Du har ett lugnt och tryggt förhållningssätt samt förmåga att skapa förtroendefulla relationer med omsorgstagare, anhöriga och kollegor.
Utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med personer med kognitiv svikt, inklusive demenssjukdom, är meriterande. Vi värdesätter kunskap om personcentrerad omvårdnad och förmågan att anpassa stöd och bemötande utifrån den enskildes behov och förutsättningar.
Arbetsgivaren ställer krav på utdrag ur belastningsregistret inför anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-12 .
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället för en tryggare framtid.
Som en del av detta kan det för flera tjänster genomföras fördjupade bakgrundskontroller samt krav på att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visa att:
• 93 procent tycker att jobbet känns meningsfullt.
• 93 procent upplever att chefen har tillit till att medarbetare utför sina uppgifter på ett bra sätt.
• 78 procent ser fram emot att gå till jobbet.
Resultatet är högt gällande respektfullt bemötande (93%) och trygghet på arbetsplatserna (94%).
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337227". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby Kommun
(org.nr 212000-0670)
Ljungby (visa karta
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341 83 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Sektionschef Ljungsätra
Damira Turcinhodzic damira.turcinhodzic@ljungby.se +46372789702 Jobbnummer
10011183