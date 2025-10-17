Undersköterska/vårdbiträde till natt på vård- och omsorgsboende
Stockholms kommun / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-10-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till Alströmerhemmet på Kungsholmen
Till vård- och omsorgsboendet Alströmerhemmet söker vi dig som kan arbeta nätter .
Arbetsplatsen är centralt belägen vid Fridhemsplan på Kungsholmen, med närhet till tunnelbana och buss. Vi söker dig som kan börja omgående.
Din roll
Som undersköterska/vårdbiträde ger du:
god omvårdnad och social omsorg till de äldre
hjälp och stöd till vårdtagaren i det dagliga livet och med dennes sociala kontakter
hjälp till att främja den funktionella förmågan hos den äldre
kontakt med anhöriga samt medverkar vid vårdplanering och social dokumentation
Din kompetens och erfarenhet
Du har:
gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet, hälso- och sjukvård eller pågående studier på sjuksköterske- eller undersköterskeprogrammet
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg
erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
Eftersom arbetet innebär muntlig och skriftlig rapportering samt dokumentation, ställer vi krav på svenska samt datorvana på den nivå som uppdraget kräver.
Vi kommer att lägga stor vikt vid följande personliga förmågor och färdigheter: Vi behöver dig som är trygg, stresstålig och har en personlig mognad. Du ska också vara serviceinriktad och lyhörd för vårdtagarens behov. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Du har god samarbetsförmåga och delar gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig av andra. Du har empati i mötet med andra människor och har ett genuint intresse för att arbeta inom yrket.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din ansökan
Vi rekryterar utan personligt brev för att kunna fokusera på de kompetenser och erfarenheter som behövs för tjänsten. Du ansöker därför genom att bifoga ditt CV och genom att svara på några urvalsfrågor. Urval görs utifrån dina svar på frågorna och på den information du lämnat i ditt CV. Vi önskar att dina svar på urvalsfrågorna hänger ihop med innehållet i ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/kungsholmen/
kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/kungsholmensdf.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Avdelningen för äldreomsorg ansvarar för biståndshandläggning samt olika insatser som ger möjlighet för äldre att få sina behov av omsorg tillgodosedda. Här finns vård - och omsorgsboenden, servicehus, anhörigstöd, dagverksamheter och hemtjänst. Förvaltningen tillämpar heltid som norm och du kommer att vara anställd inom Kungsholmens äldreomsorg. Ersättning
Månadslön/Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5950". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende Kontakt
Fernanda Nevalainen, biträdande enhetschef 08-50808901 Jobbnummer
9562472