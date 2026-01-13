Undersköterska/vårdbiträde till Kärna hemtjänst och trygghetsboende
2026-01-13
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Välkommen till Kärna hemtjänst och trygghetsboende! Vi söker nu två medarbetare som vill göra skillnad för våra kunder.
Som undersköterska/vårdbiträde på trygghetsboendet börjar du med att hämta din telefon och få en överblick över dagens uppgifter. Du besöker därefter brukarna, antingen med bil, cykel eller till fots och erbjuder stöd och omsorg utifrån deras individuella behov och önskemål enligt IBIC (Individens Behov i Centrum). Dina arbetsuppgifter kan innefatta personlig omvårdnad, stöd vid måltider, social samvaro, städning, matlagning, inköp och tvätt. Du kommer även att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering från sjuksköterska.
Arbetet är självständigt men du har alltid tillgång till stöd från kollegor. Du samarbetar även med hemsjukvård, rehabpersonal, ledning och administration. I tjänsten ingår att vara kontaktperson för ett antal brukare. Du ansvarar för att upprätta och dokumentera genomförandeplaner samt för att hålla kontakt med anhöriga och andra vårdinstanser. All dokumentation sker i det digitala journalsystemet Treserva.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid, kvällar och helger och tjänsten är på 100 % sysselsättningsgrad.
Din arbetsplats
Kärna trygghetsboende som drivs av Vård- och omsorgsförvaltningen, ligger på Kärnabrunnsgatan i Malmslätt och består av 36 trygghetslägenheter där boende får stöd från hemtjänsten. Boendet har trevliga uteplatser vid matsalen och på baksidan, omgivna av grönska. Förutom de boende på trygghetsboendet hjälper vi även personer som bor hemma i centrala Malmslätt och på landsbygden. Vi samarbetar nära med sjuksköterskor och rehabiliteringsteam för att möta varje individs behov.
På arbetsplatsen ingår du i ett team om cirka 30 medarbetare, varav de flesta är undersköterskor. Vi värdesätter gemenskap och en trivsam arbetsmiljö. För att främja detta samlas vi regelbundet efter morgonbesöken för att stämma av brukarnas situation och dela erfarenheter. Var fjärde vecka hålls arbetsplatsträffar (APT) för att diskutera utvecklingsfrågor och säkerställa kontinuerlig förbättring.
Du som söker
För tjänsten behöver du ha som lägst en slutförd gymnasieutbildning. Det är meriterande om du är utbildad undersköterska med yrkesbevis från Socialstyrelsen. För att ha goda förutsättningar behöver du ha arbetat inom vård, stöd och omsorg med erfarenhet av delegerande hälso- och sjukvårdsuppgifter. Det är meriterande om du har arbetat inom hemtjänst sedan tidigare. Vidare är det krav att du har erfarenhet av digitala verktyg, dokumentation och journalföring, har B-körkort samt kan cykla.
Arbetet inom äldreomsorgen innebär många kundkontakter och dokumentation, vilket ställer krav på goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Som person är du självgående, ansvarstagande och drivande i ditt arbete. Du har lätt för samarbete, är tydlig i kommunikationen och besitter en god empatisk förmåga. Du kan snabbt anpassa dig till förändringar och justera ditt förhållningssätt efter nya omständigheter.
Språktest förekommer i denna rekryteringsprocess.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 16467
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare.
Linköpings kommun (org.nr 212000-0449)
