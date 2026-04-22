Undersköterska/vårdbiträde till Alviks vård- och omsorgsboende
2026-04-22
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
3 plats(er).
Hej!
Vill du arbeta på ett mindre och hemtrevligt vård- och omsorgsboende där gemenskap, trygghet och engagemang står i fokus? Då kan Alviks vård- och omsorgsboende vara rätt plats för dig!
Vi söker nu fler engagerade kollegor som vill bli en del av vårt team. Boendet ligger vackert beläget på Danelvägen 11 i Alvik, cirka 25 km från Luleås stadskärna. Här finns två avdelningar och totalt 18 lägenheter med fin utsikt över byn. Vår ambition är att skapa en varm, inkluderande och meningsfull vardag för de personer som bor hos oss - och det gör vi tillsammans.
Som medarbetare hos oss får du en trygg och individuellt anpassad introduktion med stöd av erfarna kollegor. Inom ramen för ditt uppdrag erbjuds du även regelbunden kompetensutveckling. Arbetet är varierat och passar dig som trivs med skiftarbete, med arbetspass på dag, kväll och helg. Om du inte bor i närområdet behöver du kunna ta dig till arbetet med egen bil då boendet ligger utanför Luleås lokala busslinjeområde. Tjänsten är på heltid och tillträde sker enligt överenskommelse.
Hos oss blir du en uppskattad del av ett engagerat team som ser och värdesätter din kompetens - där vi tillsammans gör skillnad varje dag. Läs mer om våra förmåner och vad vi kan erbjuda dig på vår hemsida.
Flyttar du från annan ort? Möjlighet till flyttbidrag finns.
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde hos oss är varierande och du arbetar för att brukarna ska kunna leva ett så värdigt och självständigt liv som möjligt trots eventuella funktionsnedsättningar och/eller sjukdomar. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner för att ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån hens behov, resurser och möjligheter enligt PPP (praktisk professionell planering).
Att utföra arbetet med kvalitet är viktigt för oss och är något som vi arbetar aktivt med. Med brukaren i fokus och med stöd av vår gemensamma värdegrund arbetar du för att utveckla välplanerade och flexibla lösningar som är anpassade efter individuella behov. Du kommer således att arbeta med personlig omvårdnad, mobilisering och förflyttning, socialt stöd samt läkemedelshantering.
Dokumentation är en viktig del av arbetet och du ansvarar för att dokumentera i Combine enligt socialtjänstlagen.
KvalifikationerVi söker dig som har en positiv inställning samt ett genuint intresse och engagemang för att jobba med människor. Vidare ska du som söker denna tjänst:
• Ha erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
• Kunna uppvisa godkända betyg i svenska som lägst motsvarande grundskolan till och med årskurs 9
• Ha god digital kompetens vilket innebär att du kan hantera dator/datorprogram och telefon/appar obehindrat
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska eller har pågående undersköterskeutbildning.
För att lyckas i uppdraget hos oss krävs det även att du som person är strukturerad, trygg och samarbetsorienterad. Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser.
Låter detta som något för dig?
Då välkomnar vi dig varmt att skicka in en ansökan till oss. Vi ser fram emot att ta del av den!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320687". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Sektion Luleå
Kommunal Norrbotten 010-442 99 01 Jobbnummer
9868383