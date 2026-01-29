Undersköterska/vårdbiträde, sommarvikarie 2026, Mälarhem Finskt-äldreboende
Norlandia Care AB / Undersköterskejobb / Västerås Visa alla undersköterskejobb i Västerås
2026-01-29
Vi på Norlandia Äldreomsorg söker dig som är undersköterska/vårdbiträde och som vill jobba heltid/deltid under hela eller delar av sommaren på Mälarhems äldreboende i Västerås. Vill du bli en del av vårt team i sommar? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som undersköterska/vårdbiträde på Norlandia Äldreomsorg?
Som undersköterska/vårdbiträde är du en värdefull nyckelspelare som bidrar till att våra boende får en trygg och meningsfull tillvaro på ålderns höst. Vi utgår alltid från den boendes vilja och egna förmåga och ser till det friska. Som undersköterska/vårdbiträde ansvarar du för att utföra en värdig och god omsorg och omvårdnad utifrån den äldres individuella behov. Förekommande arbetsuppgifter kan till exempel vara hjälp med den dagliga omvårdnaden, medicingivning, dokumentation, stöttning vid aktiviteter, servering av måltider samt enklare städ i boendens lägenhet. Du kommer få vara delaktig i allt från lärorika omvårdnadsmoment till trevliga aktiviteter med de boende. Ett väldigt spännande jobb helt enkelt!
Om Mälarhems äldreboende
Mälarhem är ett finskt, modernt och personligt äldreboende Mälarhem är ett litet och modernt äldreboende med endast 26 platser, vilket skapar en nära och familjär känsla både för de boende och för dig som kollega. Boendet ligger i ett lugnt och vackert område med närhet till affärer och fina promenadstråk. Våra stora, härliga terrasser används flitigt för fika, grillkvällar och gemenskap. I trädgården odlar vi grönsaker och blommor - och självklart har vi en bastu.
Hos oss får du möjlighet att bejaka den finska kulturen och språket. Vi talar finska dagligen i arbetet och samarbetar med olika föreningar för att värna om det finska ursprunget. Vi firar självständighetsdagen och uppmärksammar finska författardagar som Runebergsdagen och Kalevaladagen.
I vår egen restaurang på bottenvåningen lagar vår kock mat med finsk inriktning. Vid helger och högtider dukar vi extra fint, och varje vecka erbjuder vi en trerättersmeny till våra boende. Finsk tango, vals och karaoke är populära inslag i vår aktivitetskalender.
Vi är stolta över vårt fantastiska arbetslag där vi stöttar varandra och hjälps åt i alla led - tillsammans skapar vi en trygg och trivsam miljö för både boende och personal.
För mer information om vårt äldreboende besök www.norlandia.se/malarhem
Hos oss kan du få din lön och lediga arbetspass direkt i mobilen
Som sommarvikarie hos oss får du tillgång till Cappy - en smart app som ger dig en överblick över din arbetstid och lön. I appen kan du till exempel se arbetad tid, intjänad lön, preliminär löneutbetalning, information om lediga arbetspass och hur mycket du kan tjäna på ett extrapass. Med Cappy finns även möjlighet att ta ut del av intjänad lön för extrapass/timpass direkt efter avslutat pass.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs.
Det är meriterande om du har undersköterskeutbildning (eller likvärdig utbildning) om minst 1350 poäng.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorgen.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Finska språkkunskaper är strakt meriterande för tjänsten.
Vi ser gärna att du har god datorkunskap/datorvana och erfarenhet av dokumentation.
Övrig information
Anställningsform: Sommarvikariat
Omfattning: Heltid, deltid eller timanställning
Tillträde: Juni, juli och augusti 2026
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-04-31
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Telefonnummer 010-761 32 83
E-postadress: karita.frick@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
