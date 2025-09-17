Undersköterska/vårdbiträde, sommarvikarie 2025, xxxx (namn på boende), N...
2025-09-17
Vi på Norlandia Äldreomsorg söker dig som är undersköterska/vårdbiträde och som vill jobba på timmar på Ånestad äldreboende i Linköping. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som undersköterska/vårdbiträde på Norlandia Äldreomsorg?
Som undersköterska/vårdbiträde är du en värdefull nyckelspelare som bidrar till att våra boende får en trygg och meningsfull tillvaro på ålderns höst. Vi utgår alltid från den boendes vilja och egna förmåga och ser till det friska. Som undersköterska/vårdbiträde ansvarar du för att utföra en värdig och god omsorg och omvårdnad utifrån den äldres individuella behov. Förekommande arbetsuppgifter kan till exempel vara hjälp med den dagliga omvårdnaden, medicingivning, dokumentation, stöttning vid aktiviteter, servering av måltider samt enklare städ i boendens lägenhet. Du kommer få vara delaktig i allt från lärorika omvårdnadsmoment till trevliga aktiviteter med de boende. Ett väldigt spännande jobb helt enkelt!
Om Ånestad äldreboende
Ånestad är beläget i Berga och består av två avdelningar med 14 platser på vardera avdelning. Verksamheten har endast somatisk inriktning. Vi jobbar med aktiviteter och måltider och har både en kokerska och en aktivitetsansvarig som är behjälplig.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs.
Det är meriterande om du har undersköterskeutbildning (eller likvärdig utbildning) om minst 1350 poäng.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorgen.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har god datorkunskap/datorvana och erfarenhet av dokumentation.
Övrig information
Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: Timanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Emilie Landström, verksamhetschefemilie.landstrom@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Care AB
(org.nr 556576-2266), https://norlandia.se/ Arbetsplats
Norlandia Äldreomsorg Kontakt
Emilie Landström emilie.landstrom@norlandia.com Jobbnummer
9514405