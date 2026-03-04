Undersköterska / Vårdbiträde sökes till Parmida Vård och Omsorg i Vaxholm

Parmida Vård&omsorg AB / Undersköterskejobb / Strängnäs
2026-03-04


Visa alla undersköterskejobb i Strängnäs, Knivsta, Enköping, Eskilstuna, Nykvarn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Parmida Vård&omsorg AB i Strängnäs, Solna, Vaxholm eller i hela Sverige

Om jobbet
Parmida Vård och Omsorg söker nu en engagerad undersköterska eller vårdbiträde till vår verksamhet i Vaxholm. Vi erbjuder hemtjänst med fokus på kvalitet, trygghet och respekt för individens behov.
Som medarbetare hos oss arbetar du med att ge stöd och omsorg till våra brukare i deras egna hem.

Publiceringsdatum
2026-03-04

Dina arbetsuppgifter
Personlig omvårdn
Hjälp med hygien, på- och avklädning

Måltidsstöd

Serviceinsatser såsom städning och inköp

Social samvaro

Dokumentation enligt gällande lagstiftning

Kvalifikationer
Kvalifikationer
Utbildad undersköterska eller erfarenhet som vårdbiträde

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom hemtjänst

B-körkort

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande

Empatisk och lyhörd

Flexibel

Serviceinriktad

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Timanställning eller enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse.
Om arbetsgivaren
Parmida Vård och Omsorg är ett omsorgsföretag som arbetar med individanpassad hemtjänst där kvalitet och trygghet står i centrum. Vi värdesätter ett gott arbetsklimat och professionellt bemötande.

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande.
info@parmidavard.se
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Via mejl
E-post: info@parmidavard.se

Arbetsgivare
Parmida Vård&omsorg AB (org.nr 559002-5911)
Vallbyvägen 52 E (visa karta)
645 42  STRÄNGNÄS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9778081

Prenumerera på jobb från Parmida Vård&omsorg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Parmida Vård&omsorg AB: