Undersköterska / Vårdbiträde sökes till Parmida Vård och Omsorg i Vaxholm
Parmida Vård&omsorg AB / Undersköterskejobb / Strängnäs Visa alla undersköterskejobb i Strängnäs
2026-03-04
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Parmida Vård&omsorg AB i Strängnäs
, Solna
, Vaxholm
eller i hela Sverige
Om jobbet
Parmida Vård och Omsorg söker nu en engagerad undersköterska eller vårdbiträde till vår verksamhet i Vaxholm. Vi erbjuder hemtjänst med fokus på kvalitet, trygghet och respekt för individens behov.
Som medarbetare hos oss arbetar du med att ge stöd och omsorg till våra brukare i deras egna hem.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Personlig omvårdn
Hjälp med hygien, på- och avklädning
Måltidsstöd
Serviceinsatser såsom städning och inköp
Social samvaro
Dokumentation enligt gällande lagstiftningKvalifikationerKvalifikationer
Utbildad undersköterska eller erfarenhet som vårdbiträde
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom hemtjänst
B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande
Empatisk och lyhörd
Flexibel
Serviceinriktad
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Timanställning eller enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse.
Om arbetsgivaren
Parmida Vård och Omsorg är ett omsorgsföretag som arbetar med individanpassad hemtjänst där kvalitet och trygghet står i centrum. Vi värdesätter ett gott arbetsklimat och professionellt bemötande.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande.info@parmidavard.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Via mejl
E-post: info@parmidavard.se Arbetsgivare Parmida Vård&omsorg AB
(org.nr 559002-5911)
Vallbyvägen 52 E (visa karta
)
645 42 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9778081