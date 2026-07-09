Undersköterska, Vårdbiträde & Biträde till Varla hemtjänst i Kungsbacka
Kungsbacka Kommun / Undersköterskejobb / Kungsbacka Visa alla undersköterskejobb i Kungsbacka
2026-07-09
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och som vill göra skillnad i deras vardag! Kanske har du erfarenhet sedan tidigare – eller så är du nyfiken och vill lära dig mer om vårdyrket? Hos oss är engagemang, omtanke och vilja att utvecklas det viktigaste. Lockas du av ett varierande arbete där du får bidra till trygghet, glädje och livskvalitet för andra? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig!
Rollen som Undersköterska, Vårdbiträde och Biträde hos oss
Hos oss får du arbeta i en arbetsgrupp med kunniga kollegor. Vi utgår från vår lokal i Centrum som ligger nära station, affärer och parkeringsmöjligheter. Du ingår i ett team som tillgodoser våra omsorgstagares behov. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett smidigt och professionellt bemötande. I denna roll kommer du också vara fast omsorgskontakt för några vårdtagare där du tillsammans med en mindre grupp kollegor kommer samarbeta kring era vårdtagare.
I Kungsbacka vill vi att man ska få leva livet fullt ut och för oss i hemtjänsten innebär det att med lyhördhet och stort engagemang ger varje omsorgstagare, vård och omsorg utifrån beviljade behov och utifrån individens genomförandeplan som utformas i samarbete med vårdpersonal och vårdtagaren. Det innebär att vi har ett starkt fokus på de vi är till för samtidigt som vi arbetar tillsammans och med närhet till varandra.
Ditt schema kommer vara förlagt till dag, kväll samt varannan helg. I tjänsten ingår att du tar dig mellan omsorgstagare genom att gå, cykla samt köra bil om du har körkort. Du förväntas utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån din befattning och verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-07-09Profil
Du är en person som har ett genuint intresse för vård, tycker om utmaningar och att arbeta med människor. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett pålitligt och professionellt bemötande. Du är trygg med att hantera tekniska lösningar i det dagliga arbetet och har förmåga att skapa delaktighet i vardagen för de vi är till för. Som person trivs du med att arbeta självständigt, kan anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i vardagen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
fyllt 18 år
uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Läs gärna mer om oss
Förvaltningen för Vård & Omsorg | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidare anställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har. Undersköterska utbildad i Sverige - Legitimation
Söker du jobb som timvikarie? Sök här: Visning av tjänst | Kungsbacka kommun
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 23 juli. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
rekryterare
Hanna Fladberg (ledig v.31-33) 0300-837111 Jobbnummer
9998035