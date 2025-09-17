Undersköterska, Vårdbiträde & Biträde till Signeshus VÅBO, dag, natt, helg
Kungsbacka Kommun / Undersköterskejobb / Kungsbacka Visa alla undersköterskejobb i Kungsbacka
2025-09-17
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Välkommen med din ansökan till det nyrenoverade vård och omsorgsboendet Signeshus i centrala Kungsbacka! Vi ligger nära Kungsbacka station med god kommunikation, med en resa som tar 21 minuter från Göteborg och 26 minuter från Varberg.
Nu söker vi dig som älskar att arbeta med människor och som vill göra skillnad för de vi är till för! Vi söker nu personal för dygnets alla timmar och erbjuder tjänster för dag och kväll, ständig helg samt natt. Är du utbildad undersköterska, vårdbiträde eller biträde och har ett stort engagemang för att göra vardagen lite bättre för våra omsorgstagare? Då är den här tjänsten för dig!
Rollen som omvårdnadspersonal hos oss
I din roll som undersköterska, vårdbiträde eller biträde hos oss är samarbetet med kollegor och hemsjukvård avgörande för att erbjuda högkvalitativ vård med personligt fokus och en rehabiliterande inställning. Genom att skapa anpassade genomförandeplaner och rutiner för varje omsorgstagare, och samtidigt sträva efter en trygg och stimulerande miljö både för dem och för er arbetsgrupp, skapar du en meningsfull och berikande vårdupplevelse. Vi förväntar oss även när du bedöms som mogen att handleda praktikanter, elever samt vikarier.
Du kommer jobba i digitala medel som Combine, Intraphone och Medvind. I din tjänst kommer det ingå 1-3 olika ombudsuppdrag och det kommer ingå resurspass. Innan uppstart kommer du att få intern utbildning av oss inom bland annat Utvecklande medarbetarskap, grupprocesser, inom våra digitala system, brand och basala hygienrutiner med mera.Publiceringsdatum2025-09-17Profil
Som person tycker du om att arbeta i team samt har lätt för att möta och samarbeta med andra människor. Du är trygg i din yrkesroll samt har ett professionellt bemötande till boende och kollegor samt anhöriga. Vidare vill du gärna lära nytt och deltar aktivt och engagerat i utveckling av verksamheten och är kreativ till att hitta nya lösningar. Du har god datakunskap och har intresse för att lära dig om våra digitala medel. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- fyllt 18 år
- uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
- B-körkort
- erfarenhet av att jobba med digitala system, som Medvind, Combine och Intraphone
Vi välkomnar alla undersköterskor, vårdbiträden och även biträden, oavsett erfarenhet, att ansöka. Ditt engagemang och din vilja att göra skillnad är det som verkligen räknas för oss. Om företaget
Boendet kommer bestå av 97 lägenheter fördelat på 10 enheter med övervägande inriktning på demens, några somatiska och en enhet med demens under 67 år. På Signeshus kommer vi samarbeta med många olika enheter bl.a. hemsjukvård, två hemtjänstgrupper, nattpatrull, serviceteam, digital hemtjänst, , dagomsorg, tillagningskök, fastighetsskötsel och lokalvård.
Vår verksamhet står inför nya utmaningar och möjligheter i en föränderlig värld, bl.a. med demografin, då vi ska ta hand om flera och ge en god omsorg med hög kvalité samt öka digitaliseringen. Vad har du för tips och idéer för att vi ska lyckas på bästa sätt?
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning där tillsättning kommer vara cirka tre veckor innan boendet öppnar. I dagsläget vet vi inte exakt när Signeshus öppnas men målet är i april. Blir det förseningar med renoveringen kan du komma att arbeta på annan enhet i kommunen inom vård och omsorg under en period.
Angående dag- och kvällstjänst: Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Angående nattjänst: Du kommer vara anställd på en heltidstjänst, men du kommer jobba 34 timmar och 20 minuter i veckan. Du kommer jobba utefter ett schema som kommer vara förlagt under nattid och helgpass varannan helg
Angående tjänst för ständig helg: Du kommer få en tillsvidareanställning där helguppdraget är tidsbegränsat under sex månader med chans till förlängning. Sysselsättningsgraden är på 71 eller 85 procent med en förläggning av arbetstiden till endast fredag-söndag eller lördag-måndag? samt tid för arbetsplatsträffar (APT). Vid ständig helg får du lönetillägg.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har. https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Söker du jobb som timvikarie? Ansök här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen/visning-av-tjanst?jobId=803407&category=null&sort=null&u=https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb-och-praktik/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 31 oktober. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/127". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Erica Torgerson, rekryterare 0300-835225 Jobbnummer
9513419