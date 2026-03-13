Undersköterska, Vårdbiträde & Biträde till Bedagården VÅBO, dag/kväll/helg
Kungsbacka Kommun / Undersköterskejobb / Kungsbacka
2026-03-13
Jobba med oss på Bedagården i Onsala!
Vi söker nya kollegor som vill göra skillnad i vardagen för våra omsorgstagare.
På Bedagården, ett demensboende med 27 lägenheter, anpassar vi arbetsuppgifterna efter din kompetens och erfarenhet. Hos oss får du en individanpassad introduktion, ett varmt och stödjande team och goda möjligheter att utvecklas vidare. Vill du arbeta i en trygg och meningsfull miljö där du får växa och verkligen påverka? Då är Bedagården rätt plats för dig.
Din roll som Undersköterska, Vårdbiträde eller Biträde hos oss
I ditt arbete möter du människor med olika behov i deras hem, vilket gör varje dag både meningsfull och varierad. Du blir en del av ett engagerat och professionellt arbetslag där samarbete är nyckeln - både med kollegor och med andra yrkesgrupper som rehab, sjuksköterskor och hemsjukvård.
Vi arbetar aktivt med att tydliggöra undersköterskornas roll inom äldreomsorgen. I denna roll ingår därför inte städmoment, såsom att städa hyresgästers lägenheter. Det ger dig möjlighet att fokusera på omsorgens kärna - att skapa trygghet, ge stöd och bidra till kvalitet i varje möte.
Vi erbjuder en tjänst vardagar och varannan helg, där kommer du jobba efter ett schema som är förlagd till dag, kväll och varannan helg. Publiceringsdatum2026-03-13Profil
Som person är du tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- har fyllt 18 år
- uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Vi välkomnar alla undersköterskor, vårdbiträden och biträden med ett genuint intresse och erfarenhet inom vård och omsorgsboende, att ansöka. Ditt engagemang och din vilja att göra skillnad är det som verkligen räknas för oss.
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/omsorg-och-hjalp/vard--och-omsorgsboende/bedagarden-vard--och-omsorgsboendehttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov. Schemat innefattar pass dag, kväll samt varannan helg.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har. https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Intresserad av att jobba som timvikarie? Sök här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen/visning-av-tjanst?jobId=908023&category=Timvikariat+&+Sommarjobb&sort=null&u=https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb-och-praktik/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 27 mars. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell lönesättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/167". Omfattning
Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Erica Torgerson, rekryterare 0300-835225
9795007