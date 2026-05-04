Undersköterska, Vårdbiträde & Biträde till Åsa Frillesås hemtjänst
Kungsbacka Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungsbacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungsbacka
2026-05-04
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som brinner för att arbeta med människor och som vill vara med och göra verklig skillnad för dem vi finns till för! I vackra Åsa och Frillesås, där havet möter skogen och närheten till naturen är en självklar del av vardagen, letar vi nu efter en ny kollega med stort engagemang och varmt hjärta. Vill du vara med och skapa trygghet, glädje och en bättre vardag för våra omsorgstagare?
Då kan det vara just dig vi söker - ansök redan idag!
Rollen som Undersköterska, Vårdbiträde och Biträde hos oss
I Kungsbacka vill vi att man ska få leva livet fullt ut och för oss i hemtjänsten innebär det att med lyhördhet och stort engagemang ger varje omsorgstagare, vård och omsorg utifrån beviljade behov och utifrån individens genomförandeplan. Det innebär att vi har ett starkt fokus på de vi är till för samtidigt som vi arbetar tillsammans och med närhet till varandra.
Som omsorgspersonal hos oss kommer du möta människor med olika behov och du arbetar i deras hem. Det är ett fritt och omväxlande arbete där du ingå i en professionell arbetsgrupp. Ena dagen är inte den andra lik och arbetet är stimulerande och blir aldrig tråkigt. Vi arbetar med digitala system, i form av signeringslistor, arbetsplanering och dokumentation, som medarbetarna når via arbetsmobiler.
Ditt arbetsschema kommer att omfatta både dag- och kvällspass samt pass varannan helg. Finns även möjlighet till ständig helg.Publiceringsdatum2026-05-04Profil
Du är en person som tycker om att arbeta med människor. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett pålitligt och professionellt bemötande. Är trygg med att hantera tekniska lösningar i det dagliga arbetet och har förmåga att skapa delaktighet i vardagen för de vi är till för. Som person trivs du med att arbeta självständigt och kan anpassa dig till ändrade omständigheter samt ser möjligheterna i vardagen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
fyllt 18 år
innehar B-körkort
uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Läs gärna mer om oss
Förvaltningen för Vård & Omsorg | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Angående dag- och kvällstjänst: Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Schemat är förlagt till dag, kväll och varannan helg. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% = 37 timmar/veckan sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Angående tjänst för ständig helg: Du kommer få en tillsvidareanställning där helguppdraget är tidsbegränsat under sex månader med chans till förlängning. Sysselsättningsgraden är på 71 eller 85 procent samt tid för arbetsplatsträffar (APT). Vid ständig helg får du lönetillägg.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har.
Undersköterska utbildad i Sverige - Legitimation
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 14 maj. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linda Sahlén, enhetschef 0300-838242 Jobbnummer
9889479