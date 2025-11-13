Undersköterska, Vårdbiträde & Biträde till Åsa Frillesås hemtjänst
Nu söker vi dig som älskar att arbeta med människor och som vill göra skillnad för de vi är till för! Vi söker en ny kollega med ett stort engagemang för att göra vardagen lite bättre för våra omsorgstagare.
Är det du? Sök idag!
Rollen som Undersköterska, Vårdbiträde och Biträde hos oss
I Kungsbacka vill vi att man ska få leva livet fullt ut och för oss i hemtjänsten innebär det att med lyhördhet och stort engagemang ger varje omsorgstagare, vård och omsorg utifrån beviljade behov och utifrån individens genomförandeplan. Det innebär att vi har ett starkt fokus på de vi är till för samtidigt som vi arbetar tillsammans och med närhet till varandra.
Som omsorgspersonal hos oss kommer du möta människor med olika behov och du arbetar i deras hem. Det är ett fritt och omväxlande arbete där du ingå i en professionell arbetsgrupp. Ena dagen är inte den andra lik och arbetet är stimulerande och blir aldrig tråkigt. Vi arbetar med digitala system, i form av signeringslistor, arbetsplanering och dokumentation, som medarbetarna når via arbetsmobiler.
Ditt arbetsschema kommer att omfatta både dag- och kvällspass samt pass varannan helg.Publiceringsdatum2025-11-13Profil
Du är en person som tycker om att arbeta med människor. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett pålitligt och professionellt bemötande. Är trygg med att hantera tekniska lösningar i det dagliga arbetet och har förmåga att skapa delaktighet i vardagen för de vi är till för. Som person trivs du med att arbeta självständigt och kan anpassa dig till ändrade omständigheter samt ser möjligheterna i vardagen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- fyllt 18 år
- innehar B-körkort
- uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Läs gärna mer om oss
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har. https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb-och-praktik/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 27 november.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
