Undersköterska, vårdbiträde, aspirant till hemtjänstgrupp Syd

Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Publicering sdatum2025-09-29
Hemtjänstgrupp Syd söker en medarbetare.
Hemtjänsten arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus.
Att arbeta i hemtjänsten innebär varierande arbetsuppgifter där du hjälper personer i deras egna hem, men även i utomhusmiljö. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är iordningställande av måltid, av- och påklädning samt personlig hygien. Ledsagningar/promenader och avlastningar samt serviceinsatser förekommer även i dina arbetsuppgifter. Efter att ha arbetat en tid kan medicinska arbetsuppgifter bli aktuella och ges då på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning och när du känner dig redo.
Du erbjuds praktisk introduktion så att du känner dig trygg med dina kommande arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker tjänsten har ett intresse av att arbeta med människor, en ambition att ge ett gott bemötande samt har en vilja att lära och utvecklas inom ditt arbete.
Meriterande är om du är undersköterska, har annan vårdutbildning alternativt erfarenhet av arbete inom vården.
Du bör behärska svenska språket i tal, skrift och läsförståelse, då det innebär kontakt med brukare, anhöriga, dokumentation och inläsning av information som berör arbetet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
