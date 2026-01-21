Undersköterska/Vårdare till ordinärt boende i Själevad
2026-01-21
Vill du göra skillnad - varje dag? Hos oss på Själevads hemtjänst arbetar vi nära människor i deras hem och förser människor med rätt insatser utifrån deras behov.
Vårt område sträcker sig från centrala delar till landsbygd, och vi är flera grupper som samarbetar tätt för att ge våra brukare insatser med god kvalité. Här får du ett jobb där ditt engagemang betyder något på riktigt - och där du blir en del av ett team som stöttar varandra och har roligt tillsammans. Du får också möjlighet att påverka dina arbetstider under hela veckan.
Är du vår nya kollega? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt fantastiska gäng!Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare är din främsta uppgift att ge stöd, motivation och omsorg till våra brukare. Vi arbetar hälsofrämjande med syftet att stärka individens egna förmågor och att alla som bor hos oss ska ha möjlighet att få leva livet, hela livet.
Delaktighet, utveckling och gemenskap är nyckelord hos oss där ständiga förbättringar ger
förutsättningar för att skapa god kvalitet.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat personlig omvårdnad, kontaktmannaskapsuppgifter samt sociala och fysiska aktiviteter tillsammans med våra brukare.
Vi arbetar teambaserat vilket innebär att många olika yrkesgrupper har som gemensamt mål att skapa en god livskvalitet och en bra miljö för våra brukare.
Tjänsterna avser fem tillsvidareanställningar 100% med tillträde 2026-02-05 eller enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska eller har annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren
bedömer som tillräcklig. Vi ser gärna att du har vidareutbildning mot äldre och/eller demens eller har en utbildningsinriktning mot psykiatri. Erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg är meriterande.
Det är viktigt att du tycker om och trivs med att arbeta med människor samt att du är flexibel och lyhörd för nya idéer och arbetssätt.
För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska i tal och skrift för att bland annat kunna kommunicera med brukare, utföra vårddokumentation samt erhålla medicindelegering.
Giltigt körkort, behörighet B är ett krav samt tillgång till egen bil.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan. Intervjuer sker löpande.
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
