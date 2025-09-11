Undersköterska/Vårdare till Hemtjänsten i centrala Örnsköldsvik
2025-09-11
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Nu finns möjlighet till ett meningsfullt jobb som undersköterska i Renens hemtjänst.
Här kan du vara med och påverka dina arbetstider och vara en del av ett glatt gäng som jobbar tillsammans. Du står för ett bra bemötande mot både kollegor och de brukare vi arbetar för.
Vi finns i centrala stan området kring sjukhuset, vi har både bil och gångturer i vårt område och på sommaren finns även möjlighet att cykla.
3 tjänster är tillsvidare på 100% och 1 tjänst är vikariat på 100% tom 2026-08-31
Välkommen med din ansökan!
Som medarbetare är din främsta uppgift att ge stöd, motivation och omsorg till våra boende. Vi arbetar hälsofrämjande med syftet att stärka individens egna förmågor och att alla som bor hos oss ska ha möjlighet att få leva livet, hela livet.
Delaktighet, utveckling och gemenskap är nyckelord hos oss där ständiga förbättringar ger förutsättningar för att skapa god kvalitet.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat personlig omvårdnad, kontaktmannaskapsuppgifter samt sociala och fysiska aktiviteter tillsammans med våra boende.
Vi arbetar team baserat vilket innebär att många olika yrkesgrupper har som gemensamt mål att skapa en god livskvalitet och en bra miljö för våra brukare.
Du blir placerad vid Renens hemtjänst men vi samarbetar även med närliggande områden inom ordinärt boende.Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska eller har annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig. Vi ser gärna att du har vidareutbildning mot äldre och/eller demens eller har en utbildningsinriktning mot psykiatri. Erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg är meriterande.
Det är viktigt att du tycker om och trivs med att arbeta med människor samt att du är flexibel och lyhörd för nya idéer och arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du bör behärska svenska i tal, skrift och läsförståelse då det förekommer kontakt med hyresgästen, anhöriga, dokumentation och inläsning på information som berör arbetet.
Giltigt körkort, behörighet B är ett krav samt tillgång till egen bil.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
