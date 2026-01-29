Undersköterska välkomnas till verksamhet Ortopedi Avdelning 232!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vi behöver bli fler i vårt team.
Nu söker vi dig som är intresserad av att ansluta dig till vår verksamhet med ett stort engagemang för våra patienter. Ortopediska patienter innebär varierande vårdtider och kan sträcka sig från en dag upp till flera veckor. Patienten står i fokus och vården är personcentrerad.
Om Verksamhet Ortopedi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är med cirka 500 medarbetare landets största vårdgivare inom ortopedi. Vi bedriver läns- och regionsjukvård och har även flera nationella uppdrag. Inom verksamhetsområdet Ortopedi arbetar vi med att behandla, vårda och rehabilitera patienter med skador och sjukdomar i rörelseapparaten. Vi utför akuta och planerade operationer och behandlingar. Vi tar emot och behandlar patienter från hela Sverige inom specialområden som fot-, rygg-, protes- och artroskopisk kirurgi.
Vi har strävan att ge god vård av hög kvalitet och bedriva högkvalitativ forskning, utveckling och utbildning. Vår verksamhet bedrivs till största delen på Mölndals sjukhus, men finns även på Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus och på Sahlgrenska sjukhuset. Ortopedin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har lång forskningstradition och är internationellt mycket framstående inom flera kliniska områden.
Våra vårdavdelningar vid Mölndals sjukhus är högspecialiserade avdelningar för akut och planerad ortopedisk verksamhet.
Att arbeta som undersköterska på vår vårdavdelning innebär ett utvecklande, roligt och självständigt arbete. Avdelningen har ett gott arbetsklimat där vi hjälper varandra och delar med oss av vår erfarenhet och kompetens.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet inom ortopedi och/eller akutsjukvård, meriterande om erfarenhet av SAMSA finnes. Är du en positiv person som har lätt för att samarbeta och önskar utvecklas i din roll så är du rätt person för detta arbete. Vi är ett gott gäng och en avdelning som präglas av en fin stämning och hoppas att du vill bli en del av vårt team. Ser fram emot att få träffa dig och berätta mer om oss!
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
