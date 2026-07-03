Undersköterska välkomnas till Öppenvård Kirurgi Östra
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-07-03
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-03Om företaget
Kirurgi Östra bedriver högspecialiserad vård med nationella, regionala och lokala uppdrag. Vår omfattande öppenvård består av flera enheter med inriktning mot kolorektalkirurgi – både benign och malign – bråckkirurgi samt övre gastro- och bariatrisk kirurgi. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och förbättring, både i det dagliga arbetet och i olika klinik-, sjukhus- och regionövergripande projekt.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i öppenvården är du flexibel och trivs med att ha flera arbetsuppgifter parallellt. Du roterar mellan olika mottagningar och har ett stimulerande arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Rollen kräver självständighet då du ansvarar för egna mottagningar och patientrådgivning. Du behöver även vara skicklig i teamarbete när du assisterar läkare vid skopier, dilatationer och ultraljud. Därutöver ingår sedvanliga arbetsuppgifter för undersköterska på mottagning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med en anställning inom VGR och som har arbetat några år inom kirurgi, gärna med erfarenhet av kolorektala sjukdomar och mottagningsverksamhet. Meriterande är kunskap om såromläggningar – särskilt VAC-omläggningar och stomi – samt erfarenhet av prokto-, rekto- och sigmoideoskopi.
För att trivas i rollen har du ett starkt patientfokus och ett lösningsorienterat arbetssätt. Du är noggrann, serviceinriktad och har god kommunikationsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen att söka!
Möt några av våra medarbetare
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor – där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
För VGR-anställda gäller följande: Endast tillsvidareanställning utan avbrott sedan den 1 juli 2023 ger rätt att behålla titeln undersköterska, mot uppvisande av tjänstgörings-/arbetsgivarintyg.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Diagnosvägen 9B (visa karta
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416 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Område 5, Kirurgi Öppenvård Östra Kontakt
Vårdenhetschef
Elaine Sandén elaine.sanden@vgregion.se 031-3424419 Jobbnummer
9992519