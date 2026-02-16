Undersköterska välkomnas till Klinisk kemi, Alingsås
2026-02-16
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Vad erbjuder vi?
Vi söker en utbildad undersköterska till vår verksamhet i Alingsås som innefattar Klinisk kemi och Transfusionsmedicin.
Vi utför analyser och undersökningar för alla lasarettets enheter och kringliggande primärvård. Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter främst venös provtagning av patienter.
Som serviceenhet har vi patienten i fokus och arbetar ständigt efter arbetssätt som ger mervärde för både patienter och beställare.
Vi erbjuder dig en trevlig arbetsplats med möjlighet till personlig utveckling! Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar också provtagning av patienter och tappning av blodgivare. Vi utför varierande kemiskt och hematologiskt provanalyser för alla lasarettets enheter och kringliggande primärvård.
Som serviceenhet har vi patienten i fokus och arbetar ständigt efter arbetssätt som ger mervärde för både patienter och beställare.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Ett krav för tjänsten är att du har mycket god vana av venös och kapillär provtagning. Du har en mycket god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat. Som person är du ansvarsfull, kvalitetsmedveten och har förmågan att växla i arbetstempo för att kunna möta enhetens olika behov. Du har ett respektfullt och gott bemötande mot patienter, beställare och arbetskamrater. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och flexibilitet.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
