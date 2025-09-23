Undersköterska välkomnas till högspecialiserad kirurgisk vårdavdelning
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du arbeta med avancerad omvårdnad på en kirurgisk vårdavdelning? Som undersköterska hos oss erbjuds du en unik möjlighet att utveckla din kompetens.
Hos oss tror vi på att du som individ gör skillnad för patienterna, och att vi som grupp stärker varandra och bidrar till varandras kompetens. Vår drivkraft ligger i att se varje patients behov och att som team hjälpa patienten tillbaka till ett liv efter livsomvälvande kirurgi.
Avdelning 351 är specialiserad på avancerad kolorektal vård. Vi vårdar framför allt patienter med avancerad kolorektal cancersjukdom eller inflammatorisk tarmsjukdom. Flera av de ingrepp och behandlingar som utförs hos oss är vi en av få, eller enda, enhet i landet som erbjuder. Hos oss vårdas både patienter som genomgått planerade operationer och patienter som sökt akut, vilket innebär att du som undersköterska har stor möjlighet till en varierande arbetsdag.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss ansvarar du tillsammans med sjuksköterska för patienternas omvårdnad före och efter operation. Vi arbetar teambaserat och du har ett nära samarbete med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och andra specialiserade funktioner.
Som stöd i omvårdnadspersonalens arbete på avdelningen finns både avancerade specialistsjuksköterskor och seniorsjuksköterskor. Seniorsjuksköterskorna fungerar som en resurs i vården. De stöttar ny personal och hjälper till vid avancerade omvårdnadsinsatser. Våra avancerade specialistsjuksköterskor står för kontinuiteten i vården, och hjälper till vid avancerade bedömningar av patienten.
Som ny undersköterska hos oss får du minst 5 introduktionsveckor. Vi är måna om att du som ny medarbetare ska känna dig trygg innan du börjar arbeta självständigt, och vi individanpassar alltid bredvidgången efter dina behov. Du förväntas delta i ett introduktionsprogram under ditt första år bestående av: Hospitering på operation för att få insyn i såväl öppen som laparaskopisk kolorektal kirurgi. Hospitering på några av våra mottagningsverksamheter för insyn i vårdkedjan både före och efter operation. Vi erbjuder dig också att fördjupa din kirurgiska kunskap genom vår regionala utbildningsmodul inom kirurgi.
Vi har ett stort fokus på våra medarbetares delaktighet och välmående. Vi har schemalagda reflektionstillfällen och använder oss av individuell schemaplanering, vilket innebär att du i stor utsträckning kan styra själv över dina arbetstider.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med tidigare erfarenhet av akutsjukvård och/eller kirurgisk- postoperativ eller intensivvård. Erfarenhet av arbete på sjukhus är meriterande.
För att trivas hos oss ser vi gärna att du är en person som är lösningsorienterad och har god social kompetens. Du har lätt för att samarbeta, har en hög flexibilitet och är en stabil person som behåller lugnet även vid akuta situationer. Goda kunskaper i svenska språket är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, då bemötande av patienter och kollegor är väldigt viktigt hos oss.
Vi hoppas att du vill bidra med din kompetens och utvecklas med oss, intervjuer kommer att ske löpande så sök gärna redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
