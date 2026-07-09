Undersköterska välkomnas till hjärtintensivvårdsavdelning 92/93
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2026-07-09
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Avdelning 92/93 är en slutenvårdsavdelning som har akutuppdraget för kardiologi och tar emot patienter med akut hjärtinfarkt, hjärtsvikt och rytmrubbningar som exempelvis förmaksflimmer.
Vi har ett stort inflöde från ambulansen och akutintaget. Vårt uppdrag är också att ta emot patienter från andra sjukhus med olika former av hjärtsjukdomar.
Vi har ett välfungerande team där undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter samarbetar. Detta är en viktig del för att vårt arbete ska kunna utföras på ett professionellt sätt och leverera en hög kvalité till patienten som är i fokus. Dina arbetsuppgifter
Du som är undersköterska har en viktig roll inom omvårdnaden. Du står patienten nära i ditt arbete. Dina arbetsuppgifter är bland annat kontroller av vitalparametrar (puls, blodtryck, puls, saturation och andningsfrekvens och temp).
I arbetsuppdraget ingår även att ta EKG, blodprovstagning, såromläggning, fallriskbedömning och att rapportera eventuella avvikelser till sjuksköterskan. Sjuksköterskan och undersköterskan har täta avstämningar under sitt arbetspass. Tillsammans med sjukvårdsbiträdet ansvarar du för patientmåltider.
När du börjar hos oss får du en introduktion, där du och din handledare går igenom din arbetsbeskrivning. Vi slussar in dig på avdelningen tills du känner dig trygg i din roll för att du ska kunna ge den bästa möjliga vården. Det är också viktigt att du kommer in i vårt team på bästa möjliga sätt.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. För att passa bra in hos oss besitter du egenskaper såsom god samarbetsförmåga, noggrannhet och social kompetens. Att arbeta på hjärtintensiven, innebär att du måste gilla akutsjukvård. Arbetet kommer att variera från hög arbetsbelastning till lugnare tempo. Det är charmen att jobba här. Erfarenhet av hjärtsjukvård eller akutsjukvård är meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Mötnågra av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor – där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Blå stråket 5 (visa karta
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413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 6, Thorax och kardiologi Kontakt
Vårdenhetschef, Susanne Henningsson susanne.henningsson@vgregion.se 031-3426951 Jobbnummer
9997526