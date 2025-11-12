Undersköterska välkomnas till diabetes- och gastro-avdelning!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Avdelning 355 är en internmedicinsk vårdavdelning med inriktning diabetes, endokrinologi och gastroenterologi.
Avdelningen disponerar 21 vårdplatser vilka är fördelade i tre moduler med sju vårdplatser i vardera modul. Som undersköterska arbetar du i ett team som ansvarar för en sådan modul.
Vi erbjuder
Vi välkomnar dig som ny medarbetare in i vår undersköterskegrupp. Här hos oss har du möjlighet att utvecklas som undersköterska och växa in i din roll. Atmosfären hos oss är avslappnad, tillåtande och inkluderande.
På avdelningen arbetar vi efter en tydlig arbetsbeskrivning som sätter ram för det dagliga omvårdnadsarbetet.
Är du nyutbildad undersköterska erbjuder vi obligatoriskt mentorstöd under ditt första år. Även du som har arbetat en tid kan få en mentor om du så önskar. Alla våra medarbetare omfattas även av verksamhetens egna internutbildningar.
Vi har individuell schemaplanering vilket hos oss innebär att du arbetar blandat dag/kväll/helg med möjlighet att själv påverka och forma ditt individuella schema. Nätterna tas om hand av fasta nattlag på avdelningen.
En gång per år har du ett enskilt utvecklingssamtal där vi skriver en individuell målplanering för din kompetensutveckling under kommande år. Vid senaste medarbetarenkäten fick avdelningen generellt mycket goda resultat.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Med patienten i fokus tillgodoser du patientens allmänna omvårdnadsbehov. Du förväntas samarbeta med patienten, närstående och vårdteamet med planering, genomförande och utvärdering av patientens vård och säkerhet.
Utöver allmän omvårdnad kommer du bland annat att arbeta med provtagning, dokumentation, assistans vid undersökningar.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Meriterande är några års arbetslivserfarenhet tillsammans med goda referenser. Det är även meriterande om du har arbetslivserfarenhet som undersköterska på sjukhus. Du som söker en tjänst hos oss har ett helhetsperspektiv där patientens fysiska, psykiska sociala och kulturella förutsättningar beaktas utifrån det sammanhang och den miljö hen befinner sig i. Alla medarbetare på avdelning 355 arbetar professionellt och sätter stort värde i att leverera vård och omvårdnad på hög nivå.
Varmt välkommen med din ansökan!
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
