Undersköterska välkomnas till Avdelning 14, Plastikkirurgi
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Nu söker vi på Avdelning 14 en Undersköterska tillsvidare som vill bli en del av vårt engagerade team! Vi är en dagkirurgisk avdelning där vi vårdar patienter inom Plastikkirurgi, Lungkirurgi, Tumörortopedi, Urologi, och Öron-Näsa-Hals.
Hos oss möter du ett varierat patientflöde och arbetar nära slutenvården. Vi ansvarar även för inskrivningar inför operation, vilket gör arbetet både omväxlande och utvecklande.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss har du ett varierat och ansvarsfullt arbete där du är en viktig del av teamet och patientens vårdprocess. I rollen ingår bland annat pre- och postoperativ omvårdnad, praktiska arbetsuppgifter såsom provtagningar, EKG och NEWS-kontroller, att bidra till ett tryggt och professionellt omhändertagande, samt tätt samarbete med sjuksköterskor, läkare och koordinatorer för att säkerställa en väl fungerande vårdkedja.
Hos oss kommer du även få möjlighet att utvecklas inom flera kirurgiska områden och vara med och driva förbättringsarbete för en bättre vård.
Om dig
Du är undersköterska med intresse för kirurgi, gärna för våra specialiteter. Du uppskattar ett högt arbetstempo och ser helheten för patienten under vårdtillfället. Du har erfarenhet av arbete på sjukhus, gärna från kirurgiska specialiteter. Vi ser gärna att du som söker har ett samarbetsinriktat såväl som självständigt arbetssätt. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
