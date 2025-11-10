Undersköterska, välkomnas till avdelning 138 Kärlkirurgi!
2025-11-10
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Kärlkirurgi Avdelning 138
Vården hos oss på avdelning 138 inriktar sig på patienter med kärlkirurgiska diagnoser så som aortaanerurysm, carotisstenoser och benartärsjukdom.
Vårtiderna är ofta korta och arbetet omväxlande och stimulerande då elektiv vård varvas med akut kärlkirurgi. Avdelningen har 14 vårdplatser och som undersköterska jobbar du tillsammans med en sjuksköterska och har hand om sju patienter dag- och kvällstid.
Som ny medarbetare hos oss får du två veckors bredvidgång. Hos oss lägger vi schema utifrån Individuell schemaplanering (ISP) och du jobbar ungefär två av fem helger.
Som undersköterska på en kärlkirurgisk vårdavdelning utför du sedvanliga undersköterskeuppgifter, men även en stor del såromläggningar, provtagning och katetersättning. Du kommer vara delaktig i patients vårdförlopp och gör bedömningar som exempelvis fallrisk och trycksår ihop med din sjuksköterska. Du kommer jobba i olika datorsystem som Melior, Elvis, SAMSA och en mätvärdesapp som bidrar till att öka patientsäkerheten då värden skickas direkt till patientens journal.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som gärna har erfarenhet av slutenvård sedan tidigare. Du är en flexibel person som är ansvarstagande och kan behålla lugnet även i stressfyllda situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
