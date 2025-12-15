Undersköterska! Välkommen till avdelning 54, Onkologi
2025-12-15
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-12-15Om företaget
På avdelning 54 vårdas patienter med huvud-halscancer, lungcancer, esofaguscancer, hjärntumör samt neuroendokrina tumörer.
De behandlingar som ges är i huvudsak cytostatikabehandling och strålbehandling. Hos oss behandlas cancerpatienter i olika faser av sitt sjukdomsförlopp.
Vår verksamhet präglas av högt i tak, gemenskap och kompetensutveckling och att alltid ha patientens bästa i fokus. Vi arbetar personcentrerat och ett viktigt mål är att bevara det friska hos våra patienter. Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Knutet till oss finns också fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer och medicinska sekreterare.
Detta erbjuder vi dig
Vi erbjuder föreläsningar under fredagsfrukost, en årlig utbildningsdag för hela avdelningen och årlig HLR-träning. Under året finns också möjlighet att gå utbildningar för din utveckling inom onkologin.
Som anställd hos oss får du ett cytostatikakörkort efter genomgången cytostatikakurs som du går under arbetstid. Dina arbetsuppgifter
På avdelningen vårdas patienter i ett kurativt eller palliativt skede av sin cancersjukdom. Stor vikt läggs vid att ge både patient och närstående god omvårdnad. Undersköterskor och sjuksköterskor arbetar i team med ett gemensamt ansvar för cirka fem patienter under arbetspasset.
Som undersköterska hos oss har du ett stort omvårdnadsansvar och arbetar mycket med bland annat sond, peg och trakeostomi. Det finns utrymme att utvecklas inom specifika arbetsuppgifter.
Vi är en positiv personalgrupp med god sammanhållning som ständigt arbetar för att bibehålla vårt goda arbetsklimat.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård i sin utbildning. Du är prestigelös och frågar när du behöver hjälp eller råd. Du uppskattar det nära mötet med patienten under korta eller långa vårdkontakter.
Du värderar ett gott arbetsklimat och trivs med att arbeta i team såväl som självständigt. Vi vill också att du ska vara intresserad av förbättringsarbete och utvecklingsarbete. Du har förmåga till självständighet, flexibilitet samt intresse för att arbeta med människor i utsatta livssituationer. Utbildning och/eller flerårig erfarenhet av onkologisk vård är mycket meriterande.
Intervjuer påbörjas under pågående annonsering.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avd 54 Onkologi
Vårdenhetschef Anna Andersson 031-3429454
