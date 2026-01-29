Undersköterska, välkommen till avdelning 52, verksamhet Onkologi!
2026-01-29
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2026-01-29Om företaget
Välkommen till en verksamhet där du får du arbeta i en spännande miljö tillsammans med flera yrkeskategorier.
På avdelning 52 vårdas patienter med bröstcancer, thyroideacancer, analcancer, gastrointestinala tumörer och okända primärtumörer. De behandlingar som ges i samband med vårdtiden är i huvudsak strål-, cytostatika- och radionukleidterapi, både i kurativt och palliativt syfte. Vi vårdar också patienter för symtom som följer av cancersjukdomen eller behandlingen och en del vårdas in till livets slut. Patienterna kan under sin sjukdomstid uppleva en mängd olika besvär, både av sjukdom och behandling och patienterna har många gånger komplexa omvårdnadsbehov och stor vikt läggs vid att ge både patient och närstående god omvårdnad.
Vi arbetar tvärprofessionellt och har ett nära samarbete med olika yrkeskategorier såsom sjuksköterskor, läkare, sekreterare, dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog och sjukhuskyrka.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, som brinner för omvårdnad och trivs både med självständigt arbete och i team men samtidigt är flexibel och har lätt att ta egna beslut. Tillsammans skapar vi förutsättningar för bästa möjliga omhändertagande och vård av våra patienter.Om tjänsten
Som anställd hos oss får du gå en cytostatikakurs, efter avslutad kurs erhålls ett cytostatikakörkort. Vi ger även intern utbildning inom strålskydd inför arbete med radionukleidterapi. Undersköterskor och sjuksköterskor arbetar tillsammans med ett gemensamt ansvar för en grupp patienter under arbetspasset. Undersköterskorna hos oss har ett stort omvårdnadsansvar och det finns utrymme att utvecklas inom specifika arbetsuppgifter.
Om dig
Vi söker dig som är undersköterska med inriktning akutsjukvård i din utbildning. Det är meriterande om du har utbildning och/eller flerårig erfarenhet av onkologisk vård. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom förmåga till självständighet, flexibilitet samt intresse för att arbeta med människor i utsatta livssituationer.
Välkommen med din ansökan!
Tillsammans för patienten - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/535". Omfattning
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 5, Onkologi, Avd 52 Kontakt
Vårdenhetschef, Jonna Johansson 031-3429726 Jobbnummer
9710639