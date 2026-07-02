Undersköterska Timvikariat Kvällar Och Helger Till Hemtjänst Vid Svph
Stiftelsen Sällskapet Vänner Till Pauvres Honteux / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-07-02
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SVPH är en arbetsplats där vi värnar om varandras trivsel och välmående och då vi är en stiftelse stannar allt överskott i verksamheten. Det gagnar både kvalitet och kontinuitet. Hos oss gör du nytta på riktigt och hjälper seniorer till att leva ett aktivt och socialt liv med fokus på gemenskap, engagemang och livsglädje.
Vill du ha ett händelserikt jobb där du bidrar till andra människors välmående genom att skapa trygghet, glädje och omtanke? Då har SVPH jobbet för dig!
Just nu söker vi ett antal undersköterkor för timvikariat, främst på kvällar och helger, till våra anläggningar i Bromma och Fredhäll.
Vi erbjuder dig ett händelserikt jobb där du får arbeta med fokus på omvårdnad, omtanke och service. Som medarbetare i Hemtjänsten lagar du endast lättare lunch vid behov, middag serveras för alla gäster i matsalen varje eftermiddag. Lokalvården städar hos våra gäster, så i din tjänst är det fokus på omvårdnad. Du arbetar i en och samma byggnad under ditt arbetspass. Inga stressiga resor mellan adresser.
Vi erbjuder:
Tillgång till gym
Inomhuspool och bastu
God arbetsmiljö och trevliga arbetskamrater
En trevlig förmiddagsfika med dina kollegor varje dag
Kollektivavtal
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Har erfarenhet från äldreomsorg och vård
Är stabil, trygg i din yrkesroll, flexibel och har god samarbetsförmåga
Har god social kompetens och är serviceinriktad
Har god IT-vana
Behärskar svenska i tal och skrift. Språktest ingår i rekryteringsprocessen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Bakgrundskontroll sker innan erbjudande om anställning.
Låter det intressant? Då vill vi veta mer om dig! Vänta inte med din ansökan, dessa tjänster ska tillsättas omgående!
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Hanna Kostmann, Chef Hemtjänst.
E-postadress: mailto:dinka.bilic@svph.se
Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux är en idéburen stiftelse som erbjuder ett meningsfullt och bekvämt sätt att bo som senior. Vi erbjuder seniorlägenheter i Bromma och Fredhäll samt vård-och omsorgsboende i Bromma. Hos SVPH arbetar totalt cirka 450 personer, både tillsvidare- och visstidsanställda. Besök gärna vår hemsida för att veta mer www.svph.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Stiftelsen Sällskapet Vänner Till Pauvres Honteux
168 40 BROMMA Arbetsplats
Svph Kontakt
Hemtjänstchef
Hanna Kostmann hanna.kostmann@svph.se Jobbnummer
9989818