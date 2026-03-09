Undersköterska timmar till Strålbehandlingen, Onkologiska kliniken
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-09Beskrivning
Är du undersköterska med några års erfarenhet av onkologisk vård? Då är det dig vi söker.
Onkologiska kliniken vid Södersjukhuset består av en vårdavdelning, mottagningar, en behandlingsavdelning, en klinisk forskningsenhet och vår strålbehandlingsenhet. Vår moderna strålenhet har fyra behandlingsrum för linjäracceleratorer och ett för röntgenterapi samt en datortomograf. På enheten arbetar specialistsjuksköterskor, undersköterskor, sjukhusfysiker, läkare och ingenjörer och enheten har totalt c:a 50 medarbetare.
Vi behandlar patienter med bröst-, buk- eller urologiska tumörer.
Vår vision på kliniken är att skapa en så smidig vårdprocess som möjligt för varje person. Patienter och personal skall känna trygghet, omtanke och respekt. Detta uppnår vi genom hög yrkeskompetens, patienters delaktighet i planering av sin behandling och nära teamarbete mellan olika professioner inom onkologiska kliniken. Dina arbetsuppgifter
Vi sätter patienten med cancer i centrum. Som undersköterska arbetar du i ett multiprofessionellt team tillsammans med sjuksköterskor, läkare, sjukhusfysiker och ingenjörer.
På strålbehandlingen bedrivs högspecialiserad sjukvård av cancer. Som undersköterska på vår enhet kombinerar du omvårdnad med administrativa uppgifter och följer patienten i strålbehandlingsflödet. En vårdform kännetecknas av korta möten med hög kvalitet och ansvar för helheten i behandlingskedjan.
Vi erbjuder stimulerande och utmanande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö med en starkt vi-känsla och kamratskap.
I vår organisation på Södersjukhuset kommer du som undersköterska att tillhöra Onkologiska kliniken och vara underställd vårdenhetschefen för strålbehandlingsenheten. KvalifikationerKvalifikationer
Du är utbildad undersköterska med flera års erfarenhet inom onkologisk vård.
Meriterande:
Vi ser gärna att du har erfarenhet av mottagningsarbete.
Erfarenhet av strålbehandling.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel, ansvarsfull och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Vi jobbar i en miljö där egenskaper som samarbetsförmåga, kommunikation och patientfokus är mycket viktiga. Du ska ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, social kompetens och samarbetsförmåga.Anställningsvillkor
Intermittent anställning (Timanställning) 1 år. Övrig information
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Södersjukhuset tillämpar registerkontroll före beslut om anställning
Välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos Region Stockholm behandlar vi personuppgifter som du lämnar i din ansökan, exempelvis kontaktuppgifter, CV och andra relevanta dokument. Uppgifterna används för att kunna hantera rekryteringsprocessen och bedöma din ansökan.
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och har rutiner för att skydda dina uppgifter. I vissa fall kan personuppgifter komma att behandlas i tredje land (utanför EU/EES), exempelvis om vi använder tjänsteleverantörer med system eller servrar placerade där. Vid sådan behandling säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns, till exempel genom standardavtalsklausuler eller andra godkända mekanismer.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1729". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södersjukhuset AB, Specialistvård, Onkologkliniken, Kontakt
Maria Winemar 072-5993990 Jobbnummer
9784828