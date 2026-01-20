Undersköterska Timansstenar Äldreboende, Norlandia Äldreomsorg
Vill du vara med och utveckla framtidens äldreomsorg tillsammans med oss? Är du undersköterska och har ett stort engagemang och en vilja att bidra till att våra boende får en kvalitativ vård och omsorg? Då är du vår nya kollega!
Vad innebär jobbet som undersköterska/vårdbiträde på Norlandia Äldreomsorg?
En undersköterska/vårdbiträde inom Norlandia är en värdefull nyckelperson och vi söker dig som är skicklig i din yrkesroll och som tycker om att möta människor i olika situationer. Tillsammans i teamet med sjuksköterska, rehab och chef samverkar vi kring de boende för att ge ett gott liv varje dag.
Vi söker dig med ett genuint intresse för den äldre människan där dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utforma en trygg och säker personlig vård och omsorg. Du stödjer den boende i sin tillvaro och skapar förutsättningar för en trygg och meningsfull vardag. Som undersköterska ansvarar du för att ge de boende en god vård och omsorg av hög kvalitet i enlighet med vad som har överenskommits med boende i genomförandeplanen.
Detta omfattar bland annat:
Personlig omvårdnad och omsorg och tillvarata boendes egna resurser.
Arbete utifrån Norlandias koncept Smaklig måltid för att våra boende ska uppskatta maten och att måltidsupplevelsen ger guldkant i vardagen
Dokumentera enligt Socialtjänstlagen; föra social journal och upprätta samt följa upp genomförandeplan.
Planera, erbjuda och genomföra dagliga aktiviteter, utevistelse, underhållning, pyssel, kulturaktiviteter, m.m. såväl individuella som gruppaktiviteter
Utföra serviceuppgifter såsom städning av lägenhet, tvätt av kläder, ledsagning och inköp med mera.
Ta emot och utföra delegerade arbetsuppgifter såsom till exempel läkemedelsdelegering.
Aktivt medverka i verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete
Om Timansstenar äldreboende
Timansstenar ligger i det vackra Ljungaviken intill havet. Det är ett modernt äldreboende med 60 lägenheter med både inriktning för personer med demens och somatik. Det finns ett solrum, spa och en stor härlig trädgård med ett växthus.
För mer information om vårt äldreboende besök www.norlandia.se/timansstenar
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som vill göra skillnad och vill bidra till att skapa ett Gott Liv - Varje dag för våra boende. Vi ser gärna att du är flexibel, ansvarstagande, ödmjuk och lyhörd. Du ska trivas med att samarbeta med andra samt ha en förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren och skapa förtroende. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och delar vår värdegrund.
Du behöver ha bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska från Socialstyrelsen
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet inom vård och omsorg
Du behöver ha goda kunskaper inom dokumentation
Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift
Vi ser gärna att du har god datorkunskap/datorvana
Vi vill att du har god kännedom om de nationella kvalitetsregister som är aktuella för verksamheterna
Om Norlandia Äldreomsorg
Vi är ett familjeägt företag med mer än 15 års erfarenhet av äldreomsorg. Vi erbjuder spännande arbetsplatser från Boden i norr till Malmö i söder. I dagsläget driver vi ett 50-tal äldreboenden med huvudkontor i Stockholm och ett ekonomi- och lönekontor i Skene. Våra ledord Gott liv - varje dag innebär att våra medarbetare arbetar nyfiket, engagerat och uppmuntrande där den boendes individuella behov och önskemål ständigt är i fokus.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning 6 månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef: Annika Härd
Telefonnummer: 010- 130 30 79
E-postadress: annika.hard@norlandia.com
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
