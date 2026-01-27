Undersköterska, Tillsvidare, Ortopeden avdelning 17/18 Falun
2026-01-27
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du arbeta i en verksamhet där patientfokus, engagemang och utveckling går hand i hand? Trivs du i en miljö där nya idéer välkomnas och där innovation ses som en naturlig del av vardagen? Då kan du vara den undersköterska vi söker!
Ortopediska kliniken är en klinik i ständig utveckling och passar därför både dig som är nyutbildad undersköterska och dig som har många år i yrket. Vi tar hand om en patientgrupp där vi får ett snabbt synligt resultat. Vi arbetar tillsammans i multidisciplinära team kring patienten, där alla professioner är lika viktiga.
Vi består av två ortopediska slutenvårdsavdelningar: avdelning 17, som tar hand om akuta patienter, och avdelning 18, som vårdar patienter inför och efter planerade (elektiva) ingrepp. Hos oss möter du patienter med frakturer, artros eller andra typer av diagnoser kopplade till rörelsesystemet. Tempot kan variera från dag till dag, vilket gör arbetet både omväxlande och utvecklande. Hos oss arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och läkare i nära samarbete för att ge bästa möjliga vård.
Vi uppmuntrar egna initiativ och idéer - här får du vara med och påverka framtidens vårdarbete.
Vi erbjuder:
En välkomnande och kompetent arbetsgrupp
Introduktion utifrån dina behov
Möjlighet att påverka och bidra till kvalitets- och utvecklingsprojekt
En arbetsplats som värdesätter nya idéer
Goda möjligheter till kompetensutveckling
I tjänsten ingår dag och kvälltjänstgöring samt helger. Vi arbetar 2 av 5 helger
Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på vår ortopediska vårdavdelning är du en viktig del av teamet och bidrar till att skapa en trygg och professionell vårdmiljö för våra patienter. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Omvårdnad och personlig hygien i samråd med patienten
Hjälp vid måltider, förflyttningar och mobilisering
Provtagning, kontroller av vitalparametrar, såromläggningar och dokumentation
Att vara ett stöd för patienten under vårdtiden
Bidra till ett gott samarbete i teamet och med andra yrkesgrupper
Medverka i utvecklingsarbeten på avdelningen
Kvalifikationer
Utbildad undersköterska, med intyg om skyddad yrkestitel (eller pågående ansökan)
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av ortopedi
Arbete eller praktik på slutenvårdsavdelning inom närtidDina personliga egenskaper
Trivas med varierat arbetstempo
God samarbetsförmåga
Ansvarstagande och noggrann
Kommunikativ
Lojal
Nyfiken och utvecklingsvillig
Innovativ och inte rädd för att prova nyttSå ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön
