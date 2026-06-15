Undersköterska till Villa Agadir tillsvidareanställning
Vardaga AB / Undersköterskejobb / Lidingö Visa alla undersköterskejobb i Lidingö
2026-06-15
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Nu söker vi på Villa Agadir på Lidingö en undersköterska för tillvidareanställning.
Vill du arbeta i en härlig atmosfär och med kunniga kolleger Vill du ha möjligheten att göra skillnad i människors liv Sök arbete hos oss
Om Villa Agadir Vi finns i nybyggda, vackert inredda lokaler vid det natursköna Dalenumområdet på Lidingö. Villa Agadir består av 54 lägenheter fördelade på tre våningsplan med gemensamma utrymmen som vardagsrum, festsal och stora härliga balkonger.
Utanför finns vackra promenadstråk och en trädgårdsanläggning med växthus och sittgrupper. Lidingöbanan från Ropsten tar knappt 10 minuter och stannar vid station AGA. Därifrån är det cirka 5 minuters promenad till Villa Agadir. Bilparkering finns i anslutning till boendet.
Vi är ett demenscertifierat boende, vilket betyder att alla vi som arbetar här är utbildade i demens och bemötande via Vardagas Demensakademi.
Vi tillämpar behovsbaserat önskeschema. Det innebär att du som medarbetare har möjlighet att påverka din egen arbetstid, utifrån behov och önskemål. Vi lägger schema för 10 veckor i taget.
Vi har ett samarbete med företaget Ung Omsorg.
Du har en gruppchef som större delen av sin tid arbetar nära dig i verksamheten. Att bli gruppchef kan även vara en karriärmöjlighet för dig som undersköterska.
Här arbetar vi med djur i vården och har regelbundet besök av terapihundar.
Som undersköterska är du oerhört viktig!
Din uppgift är att ge livskvalitet. Med hjälp av dig kan våra boende behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Du ser varje person och tolkar vad de behöver. Samtidigt lär du dig mycket om omvårdnad, åldrande och hur man bemöter människor.
"Det handlar framför allt om möten med människor, att kunna anpassa och läsa vad människor behöver. Du får kollegor och lär dig mycket om samarbete! Det händer ofta mycket roliga saker, aktiviteter och utflykter. Det är ett jobb med mycket skratt." Jirapinya Muangsiri
Du står närmast den boende och har därmed en nyckelroll i teamet med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Du medverkar också vid vårdplanering och skriver social dokumentation.
Med hjärtat på rätta stället
Hos oss får du arbeta i en stark kultur där vi drivs av vår vision: Vi gör världen lite bättre, en människa i taget. Det är oerhört viktigt att du delar vår vision och våra fyra värderingar:
Respekt: Hos oss har alla rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller kund.
Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens
Tillsammans jobbar vi kontinuerligt med att säkra att värdegrunden genomsyrar vårt bemötande, både till varandra och alla som bor hos oss.
"Här finns bra och tydliga värderingar och mål som har guidat mig hela vägen för att kunna utföra mitt arbete på bästa sätt." Raquel Castaneda
Din erfarenhet och kunskap
Vi är utbildad undersköterska och har arbetat några år inom äldreomsorgen. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är också meriterande. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav. Du behöver dela våra värderingar och har rätt egenskaper, ha ett genuint intresse av att arbeta med människor.Publiceringsdatum2026-06-15Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: efter övrerenskommelse Sista dag att ansöka är 260705 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Facklig kontakt: Kommunal, kommunal.seSå ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai
Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 15 min att slutföra.
Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Mer information om hur vi kommer behandla dina personuppgifter och dina rättigheter som registrerad hittar du här.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7677249-2054276". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105), https://vardaga.teamtailor.com
Evenemangsgatan 21 (visa karta
)
169 56 SOLNA Arbetsplats
Vardaga Jobbnummer
9964797