Undersköterska till Verksamhetsområde Urologi, avd 38 USÖ
Region Örebro län / Undersköterskejobb / Örebro
2025-09-30
Vårdavdelning 38 söker en undersköterska till ett varierande och utvecklande arbete.
Som undersköterska på vår urologiska avdelning kommer du att arbeta med patienter som behandlas för ett brett spektrum av urologiska sjukdomar, inklusive njur- och urinvägssjukdomar, prostatabesvär och cancer. Vi vårdar både patienter med akuta tillstånd och de som genomgår planerade kirurgiska ingrepp. Vår patientgrupp är varierad och kommer från hela Sverige. En viktig faktor för vår höga patientnöjdhet är vårt fokus på att vara en avdelning i framkant, både inom urologi och arbetsmiljö.
Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling för vår personal, genom både regionens utbildningar och egna interna utbildningar som sträcker sig från sepsis till förflyttningsteknik.
Hos oss får du möjlighet att bredda din kompetens samtidigt som du arbetar tillsammans med fantastiska kollegor i en positiv och stimulerande arbetsmiljö. Vi värdesätter och uppmuntrar idéer och initiativ, och vår personalgrupp är aktivt involverad i att påverka och förbättra vår verksamhet. För att frigöra tid för patientnära arbete använder vi oss av vårdnära service.
Verksamhetsområde urologi bedriver verksamhet vid två av regionens tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro och Karlskoga lasarett. Vi har en bred urologisk verksamhet som omfattar såväl basal urologi som de flesta typer av högspecialiserad urologisk kirurgi. Vi har också en bred forskningsverksamhet och ett utbildningsuppdrag inom såväl sjuksköterske- och läkarutbildning. Vid Universitetssjukhuset Örebro finns en vårdavdelning, en operationsavdelning, en avdelning för dagkirurgisk vård och stötvågsbehandling, en administrativ enhet, en FoU-enhet samt mottagning.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har cirka 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Undersköterska till Verksamhetsområde Urologi, avd 38 USÖPubliceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på avdelning 38 får du möjlighet att utveckla en bred kompetens. Du initierar, planerar och utför omvårdnad tillsammans med ditt team och patienten. Du utför arbetsuppgifter som venprovtagning, katetersättning, kontroll av vitalparametrar, såromläggningar och skötsel av stomi och katetrar.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan. Vi väger även in relevant arbetslivserfarenhet i bedömningen av dina kvalifikationer.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med tidigare erfarenhet av opererande verksamhet. Vi har hög delaktighet och förväntar oss att du har viljan, att tillsammans med dina kollegor, driva och utveckla arbetet på avdelningen. Som person är du flexibel, självständig och trivs med ett varierat arbetstempo. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län
