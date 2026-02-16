Undersköterska till veckoslutstjänst kväll - Hemvården Yngre
2026-02-16
Vill du jobba med oss inom hemvården yngre?
I ditt dagliga arbete är du en del av våra brukares vardag och arbetar med att stötta dem så att de kan leva ett så meningsfullt, självständigt och aktivt liv som möjligt.
Här i Lund arbetar vi aktivt med att ligga i framkant när det gäller digitala arbetssätt. Både när det gäller digitala insatser hos brukaren, men även i ditt arbete som medarbetare hos oss. Några exempel på detta är att vi använder oss av mobila trygghetslarm, digitala lås samt arbetsscheman och signering i telefon/platta. Vill du vara en del av resan in i den digitala framtiden?
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en medarbetare till en veckoslutstjänst kväll. Du anställs på ordinarie grundtjänst med tidsbegränsat uppdrag. Du kommer att jobba med heltidsarbetstiden 27 h/ vecka och arbeta alla veckoslut; fredag, lördag och söndag alternativt lördag, söndag och måndag. Arbetstiden är kl. 14.15-22.45. Under en sexveckorsperiod ingår även tre dagpass, bland annat i samband med APT. Det är inte möjligt att jobba övertid i samband med veckoslutstjänst. Uppdraget med veckoslutstjänst skrivs på 3 eller 6 månader åt gången och kan komma att förlängas, annars återgår du i ordinarie underskötersketjänst; vilket innebär tillsvidareanställning 36,33 h per vecka med tjänstgöring varannan helg.
Ditt arbete styrs av individernas behov. En arbetsdag kan bestå av att ge stöd och hjälp med personlig omvårdnad, omsorgsarbete, medicinska insatser på delegation från sjuksköterska och annat som den du stöttar behöver hjälp med. Dokumentationen sker i Lifecare. I din roll ingår även att medverka till att verksamheten utvecklas och håller god kvalité. Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
- Du är utbildad undersköterska.
- Erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg.
- För arbete inom hemvården yngre krävs det att du har cykelvana och manuellt körkort.
- Du behärskar svenska språket väl, både i tal och skrift.
- Du behöver också ha god digital kompetens, exempelvis i samband med dokumentation.
Du är ansvarsfull, engagerad, flexibel och lyhörd - med brukare, anhöriga och kollegor. Du förstår hur viktigt det är att varje enskild person är delaktig och har inflytande över sin vardag.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Lunds kommuns hemvård är indelad i ett flertal områden. I varje område arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team med hälso-och sjukvårdspersonal under ledning av en enhetschef. Till varje område hör en enhetsadministratör och planerare/ samordnare. Hemvården yngre erbjuder service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser till kommunens brukare som är yngre än 65. Målgruppen är bred och du kommer att ha nytta av erfarenheter inom till exempel funktionshinderområdet, psykiatri, somatik mm.
Hemvård Yngre har sin samlingslokal på Bankgatan i centrala Lund. Härifrån cyklar eller kör vi ut till brukarna som bor runt om i Lund stad fördelat på fyra områden; Linero/Tuna, Centrum/Klostergården, Värpinge, Gunnesbo/ Nöbbelöv och Fäladen.
Hemvårdens mål är att utföra uppdragen med hög kvalitet utifrån den enskildes behov och önskningar, samt att ge möjlighet till ett kvarboende i sin egen bostad.Övrig information
Ansök genom att bifoga ditt CV. I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vi tillämpar löpande urval under ansökningstiden.
För snabbare hantering; bifoga dina betyg/intyg och beställ "Utdrag ur belastningsregistret för egen kontroll" och "Utdrag ur belastningsregistret vid arbete med barn i annan verksamhet än förskola och skola" via www.polisen.se.
Utdraget ska vara oöppnat och tas med till intervju med enhetschef (intervju 2).
Välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön, ange löneanspråk Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/119". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Amanda Norén, rekryteringskonsult amanda.noren@lund.se Jobbnummer
9744605