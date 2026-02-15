Undersköterska till vårdcentral med nya lokaler och starkt team
2026-02-15
Vi söker en engagerad och empatisk undersköterska med skyddad titel som vill vara en viktig del av vårt välfungerande team på vår vårdcentral. Våra alldeles nya lokaler ger förutsättningar för en trygg och modern arbetsmiljö där patienten står i fokus. Det är viktigt för oss att du passar in i teamet och bidrar till en god arbetsmiljö där alla hjälps åt för att skapa bästa möjliga vård.

Publiceringsdatum: 2026-02-15

Om tjänsten
Tjänst: Undersköterska
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Plats: Gislehälsan Vårdcentral i Gislaved, Region Jönköping.
Vad vi erbjuder
- Nya, fräscha lokaler med modern utrustning
-Ett mycket välfungerande, stöttande och varmt team
- God arbetsmiljö och fokus på arbetsglädje och yrkesstolthet
- Stöd för arbete med journalsystem och processer
Vem är du?
Du är undersköterska med ett varmt bemötande, hög integritet och ett professionellt förhållningssätt.
Du trivs i ett team där alla bidrar och kommunicerar öppet för att nå gemensamma mål.
Du har god samarbetsförmåga, flexibilitet och struktur i ditt arbetssätt.
Har du tidigare erfarenhet från arbete på vårdcentral eller sjukhus är det mycket meriterande.
Meriter och önskemål
Erfarenhet av arbete i Cosmic är starkt meriterande (eller snabbt kunna sätta sig in i det).
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi värdesätter initiativförmåga, servicekänsla och patientfokus.
Körkort är inget krav men kan vara en fördel beroende på tjänstens placering.Dina arbetsuppgifter
Assistera vårdpersonal i mottagningar och olika mottagningsfunktioner
Förbereda och följa upp patientförlopp, vägleda patienter och anhöriga
Vård och omsorg, enkel omvårdnad och dokumentation enligt gällande rutiner
Delta i förbättringsarbete och bidra till en positiv arbetsmiljö
Hantera lab, ta prover, BT, EKG och sårvårdOm företaget
Vi är en vårdcentral med starkt patientfokus och en kultur av öppen kommunikation,
kontinuerlig utveckling och kamratskap.
Våra medarbetare värdesätter varandras kompetens och hjälps åt för att ge bra vård i en trygg miljö.
Så här ansöker du: Skicka din ansökan och CV till gislehalsan1@gmail.com
senast 2026-03-15 Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschefen Moe Hadidi, på gislehalsan1@gmail.com
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig och utforska hur du passar in i vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: gislehalsan1@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislehälsan AB
(org.nr 556792-4880), https://gislehalsan.se/
Södergatan 8 C (visa karta
)
332 30 GISLAVED Arbetsplats
Gislehälsan Vårdcentral Jobbnummer
9743288