Undersköterska till vård- och omsorgsboende på Strandgården
Orust kommun / Undersköterskejobb / Orust Visa alla undersköterskejobb i Orust
2025-08-19
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orust kommun i Orust
, Tjörn
eller i hela Sverige
Orust - den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.
Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare.
Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun.
Välkommen till oss! Om arbetsplatsen
Är du en driven och strukturerad person med lyhördhet för hyresgästernas behov och välbefinnande så är du personen vi söker! Vår vision är att bli Sveriges bästa äldreomsorg, en resa vi redan har påbörjat. Vårt fokus har tre grundben: Kärnan, samordnande undersköterska och ett gott ledarskap. Strandgården är ett särskilt boende vackert beläget precis intill havet, med fina promenadstråk och en fantastisk badplats med tillgänglighet för alla. Strandgården består av tre enheter, en för kognitiv svikt och två somatiska enheter. På Strandgården bor det 35 hyresgäster som alla ska ges möjlighet att leva ett gott liv, där personalen dygnet runt, arbetar med att säkerställa detta genom ett salutogent arbetssätt. Strandgården drivs som en intraprenad och vi har helt nyrenoverade och fräscha lokaler.
Dina arbetsuppgifter
I arbetet på Strandgården sätter du alltid hyresgästens behov i centrum, vilket innebär att du är klar över ditt uppdrag. I ditt vård- och omsorgsarbete kommer du även att bedriva ett aktivt kvalitetsarbete genom dokumentation samt kontinuerlig uppföljning. Du ansvarar för att tillsammans med hyresgästen upprätta en genomförandeplan till de hyresgäster du är kontaktperson för och tillsammans med dina arbetskamrater tillgodoser ni hyresgästernas behov. Att vara ambassadör för sin verksamhet är något vi arbetar aktivt med på Strandgården och inom hela äldreomsorgen.
Om dig
Om du trivs med teamarbete och har ett stort engagemang med ett prestigelöst förhållningssätt så är det dig vi söker. Att du tar ett stort egenansvar och är flexibel är en självklarhet för oss som arbetar på Strandgårdens vård- och omsorgsboende. Du är mål- och resultatinriktad samtidigt som en humanistisk människosyn är en röd tråd i ditt arbete.
Välkommen in med din ansökan!
Övriga upplysningar:
Befattning/Tjänst: Undersköterska till vård- och omsorgsboende, 1 tjänst
Placering: Strandgården
Arbetstid/varaktighet: Heltid, tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-02
Körkort: B-körkort är ett krav då kollektivtrafiken är begränsad till Ellös
Inom Orust kommun tillämpar vi Heltid som norm vilket innebär att du får en heltidsanställning. Det kan innebära att du som medarbetare vid överkapacitet får arbeta i andra arbetsgrupper inom äldreomsorgen.
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Inom vissa yrken i Orust kommun krävs utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning. Det gäller alla som ska arbeta inom skolan, HR-, Ekonomienheten samt med direkt stöd till brukare inom sektor omsorg.
Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:
Orust.se
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orust kommun
(org.nr 212000-1314), http://www.orust.se Kontakt
Enhetschef
Alexander Fåll alexander.fall@orust.se 0304- 33 46 67 Jobbnummer
9465422