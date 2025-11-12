Undersköterska till vår provtagningsmottagning och hälsoverksamhet i Hal...
2025-11-12
MACC People har sedan 2021 vaccinerat över 450 000 personer i Skåne och efter en lyckad massvaccinering i Skåne öppnade vi upp i Västra Götaland på uppdrag av Regionen i augusti 2023. Vi täcker stora delar av både Skåne och Västra Götaland med både fysiska lokaler och mobila enheter och expanderar nu till kringliggande regioner.
Vi söker därför förstärkning av undersköterska till vår kommande verksamhet i Halmstad med start 2 oktober!Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Du kommer ansvara för och arbeta med vår verksamhet i Halmstad där vi initialt arbetar med provtagning och hälsokontroller. Provtagning utförs av ensamt arbetande undersköterska med stöd från reception för ankomstregistrering.
Tjänsten lägger stor vikt vid den erfarenhet du bär med dig kring venprovtagning och sätter höga krav på mycket god förmåga av just detta.
Arbetstiden är förlagd till torsdag kl. 7-1130 för provtagning, fler dagar kan inom kort tilkomma.
Tjänsten är intermittent behovsanställd, dvs timanställning. Tjänsten lämpar sig till dig som önskar jobba med flexibla arbetstider ca 1-2 dagar per vecka.
Start enligt överenskommelse, vi arbetar med löpande urval vid denna rekrytering.
Du ansvarar för att:
Venprovtagning
Enklare vårdrådgivning
Enklare journalföring
Enklare inventering
Rapportering av KPI:er
Hälsokontroller
Din kompetens:
Vi söker dig som är självgående, trygg, flexibel, ansvarsfull, socialt utåtriktad och har en utmärkt samarbetsförmåga. Du ska känna dig trygg i momenten kring venprovtagning samt hantering av dessa prover.
Resor i tjänsten kan förekomma i våra mobila enheter och ute hos kunder. Du behöver därför god körvana samt B-körkort.
Vi ser att du delar våra värderingar kompetens, tillgänglighet, säkerhet, integritet, smittskydd och akutberedskap.
Krav på skyddad yrkestitel som undersköterska
Krav på mycket god erfarenhet av venprovtagning.
Meriterande med B-körkort då resor i tjänsten kan förekomma
Meriterande med erfarenhet av journalsystemet HLTHY samt Labportalen och Giddir.
Vi erbjuder:
En spännande och utvecklande tjänst i en organisation i tillväxt som alltid sätter patienten och våra medarbetare främst.
En arbetsmiljö som präglas av vilja att utvecklas där vi har roligt tillsammans med kollegor som brinner för sin yrkesroll.
Värderingar vi som arbetsgivare står för och du som medarbetare kan vara stolt över.
Bakgrundskontroller
Som slutkandidat i vår rekryteringsprocess kan du komma att bli bakgrundskontrollerad. Vi genomför bakgrundskontroller för att säkerställa en trygg och rättvis anställning. Vi uppskattar om du vill granska ditt CV noggrant innan du skickar in din ansökan till oss.
För att utföra dessa bakgrundskontroller har vi ett samarbete med 2Secure, ett internationellt säkerhetsföretag, för att säkerställa en trygg och rättvis process.
Tack för din förståelse och ditt engagemang i att göra denna process så smidig och öppen som möjligt.Om företaget
Vi har vaccinerat över 450 000 människor sedan 2021, är ensamt upphandlad vaccinatör för stora delar av Västra Götaland och utvecklar just nu ett unikt koncept för mobil preventiv sjukvård via vår rullande klinik, MACC-bilen.
Jägersrohälsan som är en del av MACC är navet i denna satsning på innovativ mobil sjukvård. Jägersrohälsan finns i rymliga lokaler på Derbyvägen vid Jägersro i Malmö där det bedrivits läkarmottagning i 30 år.
Frågor besvaras av vår rekryteringsansvarige, Rebecka De Geer Paci, tel. 076-317 60 88.
Är du den vi söker och vi den du söker? Vi ser fram emot att höra från dig så fort som möjligt! Ansök genom att klicka på länken, vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Macc People AB
(org.nr 559173-6250), https://www.maccpeople.se/ Arbetsplats
Macc People AB Kontakt
Rebecka De Geer Paci rebecka@maccab.se Jobbnummer
