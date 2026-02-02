Undersköterska till vår Medicinska Akutvårdsavdelning, Östra sjukhuset
2026-02-02
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
MAVA/Avdelning 356 är en medicinsk akutvårdsavdelning med 27 stycken vårdplatser måndag till fredag och 21 vårdplatser under helgen.
Tre av dessa vårdplatser är IMA platser med möjlighet för ytterligare höjd vårdnivå. Vårt uppdrag är att snabbt kunna erbjuda kvalificerad vård, behandling och omvårdnad till svårt sjuka och instabila medicinpatienter. Våra patienter kommer främst från akutmottagningen, men också från IVA och från de övriga avdelningarna på sjukhuset. Diagnoserna varierar stort hos de patienter vi vårdar och vanligast är bröstsmärta, hjärtsvikt, arytmi, KOL, pneumoni, sepsis och intoxikationer. För att vi ska kunna utföra vårt arbete på bästa sätt har vi möjlighet till telemetriövervakning såväl som NIV-behandlingar.
MAVA genomsyras av ett gott och tillåtande socialt klimat. Vi som arbetar här tycker att vi har ett spännande, stimulerande och mycket omväxlande arbete. Vi har en arbetsplats med mycket gott samarbete och arbetsklimat.
Vi tillämpar individuell schemaplanering vilket innebär att du arbetar efter önskemål, schemat läggs i tio-veckors intervall.
Vi tillämpar individuell målplanering för din personliga utveckling med enskild uppföljning minst en gång per år.Dina arbetsuppgifter
Hos oss på MAVA kommer du som undersköterska att utföra sedvanligt omvårdnadsarbete för patienter med ett stort varierande omvårdnadsbehov.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av arbete på akutvårdsavdelning.
Våra korta vårdtider innebär ett stort patientflöde både in och ut från avdelningen och för att trivas här ska du tycka om att ha mycket att göra och ständigt möta nya människor. Du bör vara flexibel för att hantera hastigt uppkomna situationer med ett bibehållet lugn. Du skall vara självständig i ditt arbete och ha ett stort intresse av att förbättra vården på vår medicinska akutvårdsavdelning.
Vidare bör du vara ambitiös och ha en god vilja att lära dig nya saker. Du har en positiv inställning, ett gott bemötande och du arbetar tillsammans med dina kollegor och vårdenhetschef för patientens bästa. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/452". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 2, Avd 356b - Mava Kontakt
Vårdenhetschef, Christofer Barresten 031-3438268 Jobbnummer
9716100