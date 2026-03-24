Undersköterska till vår korttid - bli en del av vårt team
2026-03-24
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
Vård och Stöd är ett verksamhetsområde med fokus på att ge trygg och säker vård till våra medborgare. Vi arbetar med äldrevård, korttidsvård, funktionsvariationer, socialpsykiatri och rehabilitering.
Vår huvudsakliga uppgift är att erbjuda vård för våra medborgare i olika skeden av livet. Behoven kan se olika ut beroende på vilken typ av stöd en medborgare behöver, men vårt förhållningssätt är att alla ska ha samma förutsättningar för en trygg och säker vård. Det är viktigt för oss att den som får vård skall känna sig trygg, samt ha möjlighet att påverka och ha inflytande i sin dagliga livsföring.
Vill du bli vår nya kollega och vara med och skapa trygg, säker och jämlik vård för alla?Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Korttiden söker nu engagerade undersköterskor som vill arbeta i en verksamhet med stor variation och där ett rehabiliterande arbetssätt står i centrum. Hos oss finns plats för 12 boende, både personer i korttidsvistelse och växelvård. Detta innebär att du möter många individer med olika behov och förutsättningar ett arbete som erbjuder både omväxling och utveckling.Om tjänsten
* Sysselsättningsgrad: 95 % (möjlighet till överenskommelse om annan sysselsättningsgrad utifrån önskemål)
* Arbetstid: 37 timmar/vecka
* Arbetspass: Dag, kväll samt varannan helg
* Arbetstidsschema: Under en period på 8 veckor arbetar du 38 dagar.
Vid överkapacitet på enheten kan resurspass förekomma, vilket innebär att arbete på annan enhet kan behöva utföras vid behov.
Om vår verksamhet
Korttiden arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt i alla vardagliga aktiviteter för att ge varje individ bästa möjliga förutsättningar. Som undersköterska hos oss möter du personer som tillfälligt vistas på enheten, exempelvis:
* Efter sjukhusvistelse
* I väntan på särskilt boende
* Under rehabilitering eller växelvård
Arbetet är omväxlande och stimulerande, med individanpassade insatser i en trygg och positiv miljö. Här får du möjlighet att använda din kompetens på ett meningsfullt och utvecklande sätt.
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen som undersköterska på Korttiden ser vi gärna att du:
* Är trygg i din yrkesroll och har god förmåga att göra professionella bedömningar.
* Har ett positivt och respektfullt förhållningssätt gentemot både boende, anhöriga och kollegor.
* Trivs med omväxlingen i att arbeta både självständigt och i team.
* Är lösningsorienterad och har lätt för att tänka kreativt när situationen kräver det.
* Har god struktur och planeringsförmåga, och kan prioritera i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
• Vi söker dig som är färdigutbildad undersköterska eller har påbörjat en utbildning till undersköterska.
• Du har goda kunskaper i svenska språket, både tal och skrift, god datavana.
• Du är lyhörd för andras behov, visar ett gott bemötande samt har en god samarbetsförmåga.
• Du är flexibel och ansvarstagande.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats. Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd!
Välkommen med din ansökan innehållande meritförteckning. Ansökan görs digitalt via Offentliga Jobb.
Eftersom vi ser fram emot din ansökan så vänta inte, urval och intervjuer sker löpande.
Innan anställning kan ske begärs utdrag ur Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister.
Grundannonsering sker enligt kommunens policy, vi undanber oss därför bestämt försäljare av annonsplats, rekryteringssajter och liknande.
Läs mer: Eda kommuns hemsida Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314969". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eda kommun
(org.nr 212000-1769) Arbetsplats
Eda kommun , Vård & Stöd Kontakt
Områdeschef
Caroline Andersson +46703225143
9816803