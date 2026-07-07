Undersköterska till urologi- och kirurgiavdelning
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Skövde Visa alla undersköterskejobb i Skövde
2026-07-07
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Urologi- och kirurgiavdelningen söker ytterligare kollegor!
Är du intresserad av urologi och kirurgi samt söker ett utvecklande arbete med utmaningar, glädje och trygghet i en arbetsgrupp med hög kompetens och erfarenhet kommer du att trivas hos oss. Vi har sedan en tid tillbaka, utökat antalet vårdplatser och behöver bli fler kollegor för att uppnå målet att kunna bemanna med kringfunktioner så som kompetensstöd i varje yrkeskategori samt i högre utsträckning möta utbildningsbehov och uppfylla schemakrav. Arbetet är omväxlande och består till störst del av akutinläggningar av kirurgiska och urologiska diagnoser samt till viss del planerad vård av urologiska patienter. En del av våra patienter med cancerdiagnos har möjlighet till direktinläggning, sk öppen retur. Vi arbetar med utveckling och ständiga förbättringar för att kunna erbjuda den bästa vården för våra patienter samt skapa en stimulerande arbetsmiljö för våra medarbetare.
Om arbetet
Avdelningens arbetssätt har som mål att skapa förutsättningar för en värdeskapande, kunskapsbaserad, personcentrerad och säker vård med hög kvalitet, genomförd i trygga team. I ditt arbete som undersköterska på vår avdelning arbetar du i en lärorik miljö tillsammans med kompetenta kollegor stundtals i högt tempo. Dina arbetsuppgifter består av att, i samråd med patient och tillsammans med sjuksköterska genomföra omvårdnads- och hälso- och sjukvårdsinsatser, delta i rond, förbereda patient inför t.ex. operationer/undersökningar samt omhändertaga efter utförda åtgärder. Hos oss är du en viktig del i teamet runt patienten bestående av sjuksköterskor, läkare och rehabiliteringspersonal.
Vi erbjuder
Vi välkomnar engagerade, nytänkande medarbetare och strävar efter att ständigt utveckla verksamheten. Vi uppskattar nya idéer som ett led i att kunna erbjuda den bästa vården för våra patienter såväl som en stimulerande arbetsmiljö för våra medarbetare. Vår målsättning är att du ska ha tid för kompetensutveckling och utvecklingsarbete av olika slag inplanerat i schemat.
Vi söker
Vi söker dig som är omtänksam, kompetent, kreativ samt ser lösningar i stället för problem. Du är flexibel, noggrann, har lätt för att prioritera och fatta snabba beslut under stundtals högt tempo. Du är angelägen om att vi har en god arbetsmiljö på avdelningen och deltar aktivt i det arbetet. För oss är det viktigt att lära av varandra och att göra alla delaktiga i arbetet kring patienten vilket medför en bra och säker vård för våra patienter. En självklarhet för oss är ditt intresse för människor i utsatta livssituationer och förmåga att hjälpa andra. Vi vill att du som arbetar hos oss ska känna att du gör skillnad varje dag!
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Godkänd undersköterskeutbildning är ett krav för tjänsten och har du några års arbetslivserfarenhet av slutenvård är det meriterande.Publiceringsdatum2026-07-07Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen in med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
)
541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Urologi- och kirurgiavdelning Kontakt
Enhetschef
Anna-Lena Wetterteg 072-2002736 Jobbnummer
9994728