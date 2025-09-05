Undersköterska till urologi- och kirurgiavdelning
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Skövde Visa alla undersköterskejobb i Skövde
2025-09-05
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Vi vill bli fler!
Vi som jobbar på urologi- och kirurgiavdelningen i Skövde älskar vårt jobb som är omväxlande, utvecklande, roligt och meningsfullt.
Vi har ökat antalet vårdplatser på enheten och behöver därför ytterligare kollegor. Är du intresserad av urologi och kirurgi samt vill ha ett utvecklande arbete i ett positivt arbetsklimat så kommer du att trivas hos oss inom den urologiska och kirurgiska verksamheten på Skaraborgs Sjukhus.
Om arbetet
Arbetet hos oss bjuder på både omväxling och utmaning då vi bedriver både planerad och akut sjukvård. Avdelningens arbetssätt är att, inom ramen för projektet Gör om Gör rätt, tillsammans skapa förutsättningar för en värdeskapande, kunskapsbaserad, personcentrerad och säker vård med hög kvalitet, genomförd i trygga team. I ditt arbete som undersköterska på vår avdelning deltar du aktivt i sedvanliga omvårdnadsuppgifter, rondarbete, förberedelser av patient inför exempelvis operationer/undersökningar samt omhändertagande av denne efter utförda åtgärder. Här ingår du som en viktig del i teamet runt patienten bestående av sjuksköterskor, läkare och rehabiliteringspersonal.
Vi erbjuder
Vi satsar mycket på personlig utveckling. Vi välkomnar nytänkande och är glada över att ständigt utveckla verksamheten och uppskattar nya idéer och engagerade medarbetare som ett led i att kunna erbjuda den bästa vården för våra patienter såväl som en stimulerande arbetsmiljö för våra medarbetare. Vår målsättning är att du ska ha tid för kompetensutveckling och utvecklingsarbete av olika slag inplanerat i schemat.
Vi söker
Vi söker kreativa, godhjärtade, skickliga och omtänksamma undersköterskor som gillar att jobba i en lärorik och inspirerande miljö tillsammans med mycket kompetenta kollegor. En självklarhet för oss är ditt intresse för människor i utsatta livssituationer och förmåga att hjälpa andra. Du är kreativ och flexibel och ser lösningar i stället för problem. Utöver detta är du också noggrann och har lätt för att prioritera och fatta snabba beslut. Du är angelägen om att vi har en god arbetsmiljö på avdelningen och deltar aktivt i det arbetet. För oss är det viktigt att lära av varandra och att göra alla delaktiga i arbetet kring patienten vilket medför en bra och säker vård för patienterna. Vi vill att du som arbetar hos oss ska känna att du gör skillnad varje dag!
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Godkänd undersköterskeutbildning är ett krav för tjänsten och har du några års arbetslivserfarenhet av slutenvård är det meriterande.Publiceringsdatum2025-09-05Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen in med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4972". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Urologi- och kirurgiavdelning Kontakt
Anna-Lena Wetterteg, Enhetschef 072-2002736 Jobbnummer
9493925