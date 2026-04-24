Undersköterska till Urologi- och kärlkirurgiavdelning i Helsingborg
Gör skillnad. Varje dag.
Är du undersköterska och söker en arbetsplats där samarbete, omtanke och professionalitet genomsyrar vardagen? Då kan du vara den vi söker. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi tillsammans, med värme och kompetens, ger våra patienter högspecialiserad vård.
På vår avdelning vårdar vi patienter inom urologi- och kärlkirurgi. Våra patienter kommer till oss med anledning av akuta tillstånd, cancerkirurgi eller elektiv vård i form av olika kirurgiska ingrepp. De urologiska ingreppen innefattar allt från mindre ingrepp i urinvägarna till det största kirurgiska ingreppet på Helsingborgs lasarett; cystektomi. Våra kärlpatienter genomgår elektiv- och akutkirurgi med både öppen kirurgi och endovaskulär behandling. De kärlkirurgiska ingreppen innefattar behandling av kroppens alla kärlsystem förutom hjärta och hjärna. De vanligaste ingreppen är behandling av benartärsjukdom, aortasjukdom och carotissjukdom.
Många av våra patienter behöver återkommande vård vilket möjliggör en genuin patientkontakt och kontinuitet i vården. Vi tar såväl hand om akut sjuka patienter som patienter i livets slutskede. Patienterna är i behov av både kortare samt längre vistelser på avdelningen. Det innebär en ständig förändring av patientgruppen samt vårdinsatserna.
Arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska hos oss får du bred kunskap och erfarenhet inom båda våra specialiter. Du får möjlighet att arbeta med stimulerande arbetsuppgifter som exempelvis katetersättning och katetervård, VAC-behandlingar, sårvård, provtagningar, pre- och postoperativ omvårdnad samt palliativ omvårdnad. Vi arbetar med mobil bedside dokumentation av News och mätvärden.
Vi har schemalagda utbildningsdagar för all personal och kan på så sätt arbeta kontinuerligt med förbättringsarbete, det är viktigt att alla känner delaktighet och får en möjlighet att påverka. Genom att arbeta för en så god och säker omvårdnad som möjligt skapar vi mervärde. Vårt stora fokus på patientsäkerhet och förebyggande åtgärder har skapat en trygghet samt en god arbetsmiljö. Här strävar vi efter att våra medarbetare ska känna sig nöjda med sitt arbete efter avslutat arbetspass. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Gärna med inriktning akutsjukvård/sjukvård och/eller erfarenhet av kirurgisk och/eller urologisk omvårdnad. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Vidare är det fördelaktigt om du har minst två års arbetslivserfarenhet inom vårdyrket.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och omvårdnad som tillsammans med dina kollegor vill ge våra patienter bästa möjliga vård. Vidare har du god kommunikativ förmåga och fungerar bra i samarbete med andra. Vi ser gärna att du är initiativtagande och har förmåga att hantera oförutsedda händelser på ett bra sätt. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
