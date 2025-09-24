Undersköterska till Urologi- och kärlkirurgi i Helsingborg
Gör skillnad. Varje dag.
Är du undersköterska och letar efter en arbetsplats där samarbete är en självklarhet? Då ska du söka dig till oss! Med värme och engagemang välkomnar vi dig som vill vara med och ge våra patienter högspecialiserad vård!
På vår avdelning vårdar vi patienter inom urologi- och kärlkirurgi. Våra patienter kommer till oss med anledning av akuta tillstånd, cancerkirurgi eller elektiv vård i form av olika kirurgiska ingrepp. De urologiska ingreppen innefattar allt från mindre ingrepp i urinvägarna till det största kirurgiska ingreppet på Helsingborgs lasarett; cystektomi. Våra kärlpatienter genomgår elektiv- och akutkirurgi med både öppen kirurgi och endovaskulär behandling. De kärlkirurgiska ingreppen innefattar behandling av kroppens alla kärlsystem förutom hjärta och hjärna. De vanligaste ingreppen är behandling av benartärsjukdom, aortasjukdom och carotissjukdom.
Många av våra patienter behöver återkommande vård vilket möjliggör en genuin patientkontakt och kontinuitet i vården. Vi vårdar såväl akut sjuka patienter som patienter i livets slutskede. Patienterna är i behov av både kortare samt längre vistelser på avdelningen. Det innebär en ständig förändring av patientgruppen samt vårdinsatserna.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska hos oss får du en bred kunskap och erfarenhet inom båda våra specialiter. Du får möjlighet att arbeta med stimulerande arbetsuppgifter som exempelvis katetersättning och katetervård, VAC-behandlingar, sårvård, provtagningar, pre- och postoperativ omvårdnad samt palliativ omvårdnad. Vi arbetar med mobil bedside dokumentation av News och mätvärden.
Vi har schemalagda utbildningsdagar för all personal och kan på så sätt arbeta kontinuerligt med förbättringsarbete, det är viktigt att alla känner delaktighet och får möjlighet att påverka. Genom att arbeta för en så god och säker omvårdnad som möjligt skapar vi mervärde. Vårt stora fokus på patientsäkerhet och förebyggande åtgärder har skapat en trygghet samt en god arbetsmiljö. Här strävar vi efter att våra medarbetare ska känna sig nöjda med sitt arbete efter avslutat arbetspass.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Du har även kunskap och/eller erfarenhet inom akutsjukvård/sjukvård. Goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift är ett krav. Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av kirurgisk och/eller urologisk omvårdnad. Vidare är det fördelaktigt om du har ett par års arbetslivserfarenhet inom vårdyrket.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och omvårdnad som tillsammans med dina kollegor vill ge våra patienter bästa möjliga vård. Vidare har du god kommunikativ förmåga och fungerar bra i samarbete med andra. Vi ser gärna att du är initiativtagande och har förmåga att hantera oförutsedda händelser på ett tryggt sätt. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
