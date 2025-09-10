Undersköterska till Tullgatan 40 A/D i Borgholms kommun
2025-09-10
Centralt beläget i Borgholm finns Tullgatan 40 med vård- och omsorgsboenden för personer med kognitiv svikt. På Tullgatan 40 arbetar vi personcentrerat med individens behov i centrum utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Samarbete och enhetsutveckling är för oss en självklarhet. I arbetet ingår det att genomföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och vi arbetar fortlöpande med kvalitetsarbete.
Vi söker nu en undersköterskor till enheten A/D. Vill du, tillsammans med medarbetarna i vårt team, utveckla äldreomsorgen i Borgholms kommun?
Välkommen med din ansökan redan i dag då vi intervjuar löpande!

Arbetsuppgifter
Du har din grundplacering på Tullgatan 40 A/D, men har även arbetspass där du stöttar upp övriga enheter på Tullgatan 40 och Ekbacka. Du arbetar dag, kväll och 2 helger per månad. Vi har flexibla grundscheman som innebär att du har möjlighet att påverka dina arbetspass till viss del.
I arbetet som undersköterska ger du omsorgstagarna god vård- och omsorg efter deras individuella behov. Du utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter från HSL och dokumenterar omsorgstagarnas beviljade insatser löpande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är minst 18 år och är utbildad undersköterska. Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt och ett genuint intresse av att arbeta med människor. Du har lätt att arbeta såväl självständigt som i team, är nyfiken, initiativtagande och ser det som en självklarhet att bidra till ett gott arbetsklimat. Vi söker dig som har goda datorkunskaper och vana vid administrativa arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där bemötande, samarbetsförmåga och engagemang ingår. Det är meriterande om du har arbetat inom äldreomsorgen tidigare.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277349". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borgholms kommun
(org.nr 212000-0795), https://www.borgholm.se/sarskilda-boenden/ Arbetsplats
Borgholms kommun, Vård och Omsorgsboende Kontakt
Enhetschef
Therése Thomsson therese.thomsson@borgholm.se 0485-88 424 Jobbnummer
9502796