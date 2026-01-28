Undersköterska till Trygghetsteamet natt, Socialförvaltningen
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Varberg Visa alla undersköterskejobb i Varberg
2026-01-28
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Socialförvaltningen i Varberg
, Mark
eller i hela Sverige
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag.
Trygghetsteamet och natt-hemtjänsten arbetar med att skapa trygghet, säkerhet och god omvårdnad för personer i ordinärt boende under hela dygnet. Våra uppdrag spänner från planerade insatser till larm, akuta situationer och samverkan med andra aktörer. Det är ett komplext och viktigt uppdrag där du möter personer i utsatta situationer och behöver kunna fatta snabba och kloka beslut med ett professionellt bemötande.
Här gör du verklig skillnad - varje dag.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med något som verkligen betyder något på riktigt? Hos oss får du en viktig roll i att ge stöd, trygghet och livskvalitet till människor i olika livssituationer. Vi söker dig som vill göra skillnad i människors vardag och samtidigt vara en del av en professionell och omtänksam verksamhet.
Som undersköterska arbetar du med att ge omsorg och socialt stöd till personer som är i behov av våra tjänster. Du arbetar utifrån individuella genomförandeplaner och ansvarar för att planera, genomföra och följa upp insatser som främjar individens självständighet, trygghet och välbefinnande.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
* Hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering
* Dokumentera enligt lagar och rutiner (SoL, HSL, sekretess) i våra digitala system
* Stöd till anhöriga och samverkan med kollegor, larmoperatörer och andra professioner
* Genomföra planerade nattinsatser i hemmet enligt beslut
* Ta emot och åtgärda trygghetslarm (prioritering, bedömning, uppföljning)
* Bedöma situationer och vid behov samverka med larmcentral, ambulans eller brandkår
* Bidra till trygghet, kontinuitet och professionellt bemötande i kundens hem
* Arbeta strukturerat och följa fastställda rutiner för säker vård och omsorg
* Samverka med kollegor i teamet samt bidra till lärande och utveckling
Arbetet är förlagt nattetid och helger, beroende på verksamhetens behov.Kvalifikationer
Som undersköterska behöver du ha en kombination av yrkeskunskap, ansvarstagande och ett respektfullt bemötande. Du trivs med att samarbeta men är också trygg i att arbeta självständigt. Ditt engagemang och din lyhördhet för andra människors behov är avgörande för att lyckas i rollen.
Vi ser också att du har:
* Godkänd undersköterskeutbildning med bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
* B-körkort krävs inom större delen av hemtjänsten.
* God datorvana och dokumentationsförmåga
Vi ser gärna att du som person är:
* Trygg i bemötandet även i stressade eller känsliga situationer
* God förmåga att fatta beslut och prioritera
* Empatisk och lyhörd i kontakt med kunder och kollegor
* Strukturerad, ansvarsfull och samarbetsinriktad
* Bidrar till ett varmt och professionellt arbetsklimat
Erfarenhet från vård- och omsorgsverksamheter är meriterande.
Erfarenhet av larm, akuta situationer eller nattarbete är också meriterande men inte avgörande.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du bidrar till att stärka människors livssituation varje dag. Välkommen att söka tjänsten som undersköterska och bli en del av vårt viktiga arbete.
ÖVRIGT
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där din insats gör konkret skillnad varje natt, i ett sammansvetsat team som sätter säkerhet, trygghet och kvalitet i fokus. Du får stödjande arbetsledning och kontinuerlig kompetensutveckling, möjlighet att arbeta med komplexa situationer och skarpa lägen, samt en arbetsplats där delaktighet och professionalism värdesätts.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302145". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Maja Curcic maja.curcic@varberg.se +4634088350 Jobbnummer
9708646