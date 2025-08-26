Undersköterska till Trollängens äldreboende i Tyresö
2025-08-26
Vi välkomnar nu dig som är undersköterska till vårt hemtrevliga äldreboende Trollängen.
I rollen som undersköterska hos oss på Forenede Care arbetar du med att ge god omsorg, service och vård till våra boende. Hos oss gör du skillnad varje dag samtidigt som du har kul på jobbet. Tillsammans med kunniga och engagerade kollegor är du med och formar framtidens äldreomsorg. Trollängen är ett särskilt boende med totalt sex avdelningar, 3 demens, 2 somatik och en korttids/växelvårdsavdelning med inriktning kognitivsvikt. På varje avdelning bor det 9-10 boende. Trollängen ligger i lugna Trollbäcken med närhet till bussar, affärer, apotek och grönområden. Du tar dig enkelt hit både från Gullmarsplan, Stora Sköndal och Haninge.
Hos oss blir du en del av en positiv och lärande kultur med chefer som stöttar och utvecklar dig i din roll som undersköterska och i din utveckling på Forenede Care. Du är vår viktigaste resurs och är med och växer tillsammans med oss.
I tjänsten som undersköterska arbetar du med vård och omsorg utifrån boendes önskemål, i enlighet med biståndsbeslut och alltid med stort fokus på kvalitet. Som undersköterska arbetar du i team, tillsammans med ansvarig sjuksköterska samt rehab och aktivitetsteamet. Du ansvarar för omvårdnadsinsatser till den boende utifrån beslut, genomförandeplan och vårdplaner. Ditt arbete innefattar bl.a. att hjälpa de boende med personlig hygien, svara på larm, hantering av tvätt, städning och servering av måltider och social samvaro. Du arbetar även med delegerande arbetsuppgifter från legitimerad personal i form av läkemedelsgivning och träning. Du ansvar för att arbeta utifrån gällande lagstiftningar, rutiner och policys. Som undersköterska är du kontaktperson till en- till två boende. Du deltar i den dagliga planeringen och följer upp att insatser blir utförda med gott resultat. Du dokumenterar i vårt journalsystem. I arbetet ingår samtal och kontakt med anhöriga.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu två nya kollegor till tillsvidareanställning/fastanställning med sysselsättningsgrad 75 % med startdatum i november. Schemat är 4- veckors rullande dag/ kväll samt innefattar helgarbete varannan helg.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Ett intyg från Socialstyrelsen som styrker att du är undersköterska
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Vi ser det även som meriterande ifall du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorg och demensvård samt erfarenhet av korttids- och växelvård.
För att trivas i tjänsten är du engagerad och bryr du dig om dina medmänniskor samtidigt som du är bra på att skapa goda relationer och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som undersköterska får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 7400 medarbetare.
Vi är det familjeägda företaget där människor får göra skillnad och samtidigt må bra och ha kul på jobbet. Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1998 och vi vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Du ges därför goda utvecklingsmöjligheter så att du kan växa med oss.
På Forenede Care bryr vi oss om varandra med fokus på trivsel, engagemang och arbetsglädje. Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete.
Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och bedriver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, för samhälle och för vår framtid så kommer du känna dig hemma hos oss på Forenede Care.
Sista ansökningsdag
2025-09-20
Välkommen till oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://www.forenedecare.se Arbetsplats
Forenede Care Kontakt
Elin Blomdahl elinb@forenadecare.com 073- 901 57 08 Jobbnummer
9477061