Undersköterska till Teamet för trygg och säker hemgång
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2026-07-29
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8 tjänster. Tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse fr o m 1 oktober 2026 och framåt.
Är du en trygg och erfaren undersköterska med erfarenhet av rehabiliterande förhållningssätt, och som dessutom gillar att engagera dig i utvecklingsarbeten – då är det dig vi söker. Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Teamets uppdrag är att arbeta för att brukaren ska bli mer självständig och känna sig trygg i sitt hem under den första tiden efter en sjukhusvistelse – i regel ca de två första veckorna. Teamet har även i uppdrag att för brukarens bästa ge underlag till biståndshandläggarens utredning gällande behovet av framtida insatser, samt inför övergången stödja hemtjänsten som i regel tar över brukaren efter teamets insatser – detta sker bland annat genom kartläggning som teamet genomför, uppföljningsmöte med berörda parter, välskrivna genomförandeplaner, god dokumentation, samt bredvidgång för hemtjänstpersonal. Teamet arbetar med vardagsrehabilitering, vilket innebär att undersköterskorna i omsorgsarbetet tillvaratar brukarens egna resurser och möjligheter till att vara aktiv i vardagen. Som undersköterska i Teamet har du ett ansvar att koordinera och samordna övriga resurser som brukaren har behov av för att nå målet ökad självständighet, vilket innebär att du samverkar med hemtjänst, primärvård, rehab, sjukhus, biståndshandläggare, anhöriga, försörjningsstöd, m fl. Som undersköterska i Teamet utför du hemtjänstinsatser såväl själv som i sällskap med kollegor, och samverkar nära med såväl dina kollegor och samordnare, likaväl som gruppledare och chef.
Teamet kommer att genomgå förändringar som är beräknade att träda i kraft i oktober 2026 – vilket är anledningen till de utlysta tjänsterna i denna annons. Dessa förändringar innebär bland annat att Teamet expanderar till det dubbla antalet undersköterskor, börjar arbeta kväll och helg till skillnad från enbart dagtid som är fallet för närvarande, flyttar till nya lokaler, samt får en egen chef och blir en egen enhet inom Ordinärt boende på Omsorgskontoret istället för att som nu vara en av verksamheterna på Förebyggandeenheten inom Ordinärt Boende på Omsorgskontoret. En ytterligare förändring är att Teamet får en samordnare som arbetar dagtid måndag till fredag.
Du kommer som undersköterska i Teamet att arbeta oregelbunden arbetstid utifrån schema, med arbete såväl dagtid, kväll som helg – dock med fokus på arbete dagtid utifrån de behov som föreligger kopplat till brukarnas bästa, bland annat avseende hög grad av ovan nämnda samverkan med parter som ofta finns tillgängliga primärt dagtid.
Vem är du?Kvalifikationer
- Du är utbildad undersköterska med god erfarenhet av yrkesrollen.
- Du har erfarenhet av att arbeta som undersköterska utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.
- Du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
- God datorvana.
- B-körkort erfordras.
Meriterande:
- Erfarenhet av arbete i ett team för trygg och säker hemgång.
- Erfarenhet av arbete med seniora medborgare i deras hem.
- Du har erfarenhet av anhörigperspektiv och arbete med anhörigstöd.
- Du har erfarenhet av arbete med brukare med demenssjukdom såväl som psykisk ohälsa.
- Påbyggnadsutbildning såsom Silviasyster, stjärnmärkning, eller inom psykiatri.
- Då Södertälje är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du behärskar finska i tal och skrift.
- Flerspråkighet.Dina personliga egenskaper
• Du är flexibel i tanke och handling.
• Du är trygg, stabil och empatisk.
• Du har god samarbetsförmåga samtidigt som du är självständig och initiativrik.
• Du är bra på struktur och planering och kan hantera krav från omgivningen utan att tappa fokus på uppdraget.
• Du samverkar väl med såväl kollegor som andra parter (i detta fall alltifrån biståndshandläggare till hemtjänst, rehab, primärvård, sjukhus, anhöriga, m fl).
• Du gillar att arbeta i förändring och tar gärna initiativ till förbättringar.
• Du har självklart ett salutogent förhållningssätt i relation till brukarna.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, och din personliga lämplighet.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Arbetet vi gör tillsammans har sin utgångspunkt i ett professionellt och respektfullt bemötande. Bilden av vår arbetsplats skapas i varje möte, som medarbetare hos oss är du vårt ansikte utåt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje kommun Jobbnummer
10015458