Undersköterska till Team Kristinebergs hemtjänstgrupp - helgtjänst
2025-08-08
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
, Kalmar
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Äldreomsorgen är förvaltningens största område med ansvar för särskilda boende, gruppboende, korttidsboende, trygghetsboende, hemtjänst, anhörigstöd, Träffpunkt och myndighetshandläggning.
Team Kristinebergs hemtjänstgrupp utgår från sin lokal på Ingenjörsvägen 63 i Kristineberg. Vårt upptagningsområde är Kristineberg, Stångehamn, Mysingsö, Gröndal och sträcker sig fram till Gotlandsterminalen. Vi förflyttar oss omväxlande med bil, cyklar eller promenerar.
Observera att du behöver ha B-körkort för denna tjänst.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Som undersköterska arbetar du i ett team bestående av enhetschef, undersköterskor, vårdbiträden och servicemedarbetare.
Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgsinsatser och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Du arbetar i brukarens egna hem utifrån biståndshandläggarens beviljade insatser.
Du har god förmåga att se helheten och varje enskild individs förutsättningar och behov. Du är lyhörd, ansvarsfull, har god samarbetsförmåga och trivs i en verksamhet med högt tempo och arbetsglädje.
Du ansvarar tillsammans med övrig personal för att brukarna tillgodoses med god omsorg, vård och service. Du medverkar till aktivering och rehabilitering utifrån den enskildes förutsättningar. På delegation från legitimerad personal utför du medicinska arbetsuppgifter. Vidare deltar du i verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och kompetensutveckling.
Nu söker vi dig som vill arbeta helger hos oss i vårt härliga gäng. Du kan vara student, pensionär eller annan anledning som passar just dig.
Värdegrunden i socialtjänstlagen är ett viktigt verktyg i vår arbetsgrupp. Vår utgångspunkt är alltid den enskilde och dennes välmående.Kvalifikationer
Vi söker främst dig som är utbildad undersköterska (eller likvärdig utbildning) och som har erfarenhet från liknande verksamhet, men även andra är välkomna att söka tjänsten.
Som person är du öppen, trygg i dig själv och har en professionell framtoning. Du har en analytisk förmåga och är positiv.
Vidare skall du ha goda datorkunskaper och behärska det svenska språket väl, både muntligt och skriftligt. Du behöver ha B-körkort samt kunna cykla.
ÖVRIGT
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: Kontroll av egna uppgifter. Detta hittar du under: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Du som söker och är intresserad av tjänsten, ansök redan nu om utdraget.
Vi har rökfri arbetstid. Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Läs gärna mer på https://flyttahit.nu/
och https://oskarshamn.com/
Här hittar du våra ambassadörer: https://www.oskarshamn.se/lar-kanna-oss Ersättning
